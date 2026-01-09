Verano 2026: aumentan Peajes, VTV, Multas y Combustibles en Provincia de Buenos Aires ¿Cuánto?

El verano 2026 empezó con cuatro gastos que se sienten fuerte en la ruta: nuevas tarifas de peajes, suba de la VTV (con fecha de vigencia confirmada), multas más caras por la actualización de la Unidad Fija bonaerense y un ajuste en combustibles empujado por impuestos nacionales que se trasladan al surtidor.

Peajes: nuevas tarifas en AUBASA y rutas hacia la Costa

En los primeros días de enero se actualizaron los valores que se pagan en la Autopista Buenos Aires–La Plata y en estaciones clave rumbo a la Costa Atlántica. El costo cambia por estación, sentido de circulación y franja horaria, y también varía si pagás manual o con TelePASE.

Autopista Buenos Aires–La Plata: cuánto está el peaje para auto (referencia rápida)

Para autos, se difundieron estos valores máximos (según estación/horario):

Sentido hacia La Plata (desde CABA): hasta $2.700 manual y $2.653 con TelePASE .

hasta y . Accesos Bernal / Quilmes / Berazategui (sentido hacia La Plata): hasta $1.900 manual y $1.857 con TelePASE .

hasta y . Sentido La Plata → CABA (tramos con tarifa más alta en hora pico): hasta $5.400 manual y $5.307 con TelePASE.

Ver también: Adiós a los Peajes: el cambio radical que llega a las rutas bonaerenses en 2026

Peajes hacia la Costa: los valores más mirados

Referencias difundidas para autos:

¿Cuánto pagás en peajes para ir a Mar del Plata hoy? (ejemplo simple)

Un cálculo publicado como referencia (solo peajes) para el corredor clásico:

AUBASA (Dock Sud + Hudson): $4.400 en horario pico (según estimación difundida).

(según estimación difundida). Ruta 2 (Samborombón + Maipú): $14.000.

Total estimado: $18.400 solo en peajes (sin combustible).

VTV en Provincia de Buenos Aires: nuevo cuadro desde el 16 de enero de 2026

La Provincia de Buenos Aires informó un aumento que entra en vigencia el 16/01/2026. Para autos particulares, el costo queda muy cerca de los $100.000.

Vehículos hasta 2.500 kg: $97.057,65 .

. Motos: desde $38.801 (según cilindrada, valores difundidos).

desde (según cilindrada, valores difundidos). Más de 2.500 kg: $174.604.

Ver también: ¡Atención conductores! cómo ahorrar casi $20.000 en el trámite de la VTV en Provincia

Multas: cuánto vale la Unidad Fija en enero–febrero 2026

En Provincia de Buenos Aires, las sanciones se calculan en Unidades Fijas (UF). Desde el 1° de enero de 2026, se informó UF = $1.807 (vigente, según lo publicado, hasta el 28/02/2026)

Tabla rápida: infracciones comunes y rangos (Provincia de Buenos Aires)

Con UF = $1.807:

Infracción Rango (UF) Aproximado en $ Usar el celular al volante 100 a 200 $180.700 a $361.400 Semáforo en rojo 100 a 500 $180.700 a $903.500 Exceso de velocidad 150 a 1.000 $271.050 a $1.807.000 Alcohol/drogas 200 a 1.000 $361.400 a $1.807.000 Circular sin VTV 300 a 1.000 $542.100 a $1.807.000

(El monto final dentro del rango puede variar según el caso y la autoridad interviniente).

Ver también: Chau multas: el truco para que tu celular te avise de todos los radares fijos y móviles

Combustibles: el ajuste que se suma en enero 2026 (y por qué impacta en Provincia de Buenos Aires)

A la cuenta de peajes/VTV/multas, en enero se sumó un movimiento en combustibles impulsado por la actualización parcial de impuestos nacionales: el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). La medida se formalizó por decreto y la administración tributaria publicó los montos aplicables desde enero 2026.

Combustibles: cuánto cuesta hoy nafta y gasoil en la Provincia de Buenos Aires

Estos rangos sirven para orientarte en la Provincia de Buenos Aires (YPF vs. Shell/Axion), con valores “de mostrador” que pueden moverse según zona y fecha de actualización: INFOZONA

Producto YPF (PBA) Shell / Axion (PBA) Nafta Súper $1.680 – $1.700 $1.685 – $1.710 Nafta Premium $1.903 – $1.950 $1.970 – $2.020 Gasoil común ~$1.701 $1.699 – $1.730 Gasoil premium $1.886 – $1.920 $1.959 – $2.019

Dato que se repite en estaciones: con estos niveles, llenar 50 litros de premium puede acercarse a $100.000 según marca y localidad.

Por qué el precio final puede moverse más (además del impuesto)

Aunque el “piso” del ajuste se explica por impuestos, el precio en surtidor también puede reflejar otros componentes. En estos días se informó además una suba en biocombustibles (componentes que se mezclan con nafta/gasoil), que podría presionar costos según cómo lo trasladen las petroleras.

Ver también: Patente 2026: cómo acceder al descuento por pago anual y hasta cuándo hay tiempo en Provincia

Cómo gastar menos en nafta/gasoil en enero 2026

En paralelo, se renovaron promociones con descuentos y reintegros (según banco/estación/día), con topes publicados de hasta 30% y reintegros de hasta $25.000 en algunos esquemas. Si cargás seguido o viajás, vale la pena mirar:

Qué banco tenés y en qué estación te conviene cargar ese día.

Tope mensual y si el descuento aplica con app, QR, tarjeta o modalidad específica.

(Detalle difundido en medios nacionales sobre promos vigentes en enero 2026).

Radares y fotomultas: dónde chequear equipos autorizados antes de viajar

Si vas a hacer ruta en Provincia de Buenos Aires, podés revisar información oficial: