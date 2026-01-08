¡Atención conductores! cómo ahorrar casi $20.000 en el trámite de la VTV en Provincia

Si tenés auto en la Provincia de Buenos Aires, esta noticia te interesa y mucho. El Ministerio de Transporte bonaerense confirmó un nuevo incremento en la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que golpeará el bolsillo de los conductores en cuestión de días.

Sin embargo, todavía estás a tiempo de esquivar el golpe. Si tu oblea está por vencer o querés congelar el precio actual, existe una “ventana de oportunidad” para realizar el trámite antes de que rija el nuevo cuadro tarifario. Te contamos todo lo que tenés que saber para cuidar el mango.

La fecha clave para ahorrar en la VTV en Provincia

Agendá este día. A partir del viernes 16 de enero, verificar tu auto te va a salir un 21,8% más caro. La medida fue oficializada a través de la Resolución N° 369/2025 y responde a la actualización de costos operativos y paritarias del sector (SMATA).

Esto significa que hasta el jueves 15 de enero inclusive, podés acceder a las tarifas “viejas”. La diferencia no es menor: estamos hablando de un ahorro de más de $17.400 en el caso de un auto particular estándar.

Los números: ¿Cuánto te ahorrás si vas hoy?

Para que lo veas claro, acá te dejamos la comparativa de precios para un vehículo liviano (hasta 2.500 kg):

Precio actual (hasta el 15/01): $79.640,87

$79.640,87 Precio nuevo (desde el 16/01): $97.057,65

Tu ahorro: $17.416,78

¿Y las motos? También aumentan. Pasarán a pagar $38.801,03 desde la fecha señalada. Si tenés una camioneta o vehículo pesado (más de 2.500 kg), el valor se dispara a $174.604,64.

La estrategia: ¿conviene adelantar el trámite?

Esta es la pregunta del millón. Si tu VTV vence en febrero (patentes terminadas en 2) o marzo (patentes terminadas en 3), la respuesta es un rotundo SÍ.

El truco de los 30 días: Tené en cuenta que si verificás dentro de los 30 días previos a tu vencimiento original, se te respeta el mes de vigencia para el año que viene. O sea, no “perdés” días de cobertura y pagás menos.

Tené en cuenta que si verificás dentro de los 30 días previos a tu vencimiento original, se te respeta el mes de vigencia para el año que viene. O sea, no “perdés” días de cobertura y pagás menos. Si te vence más adelante: Si tu vencimiento es dentro de varios meses, podés ir igual. Vas a pagar el precio actual ($79.640), pero tené en cuenta que la vigencia de tu nueva oblea empezará a correr desde el día que hagas el trámite. Ahí tenés que evaluar si te sirve el descuento frente al cambio de fecha.

Paso a paso: cómo sacar turno “ya”

La demanda suele subir cuando se anuncian estos aumentos, así que no te duermas. El sistema es 100% online y es el único modo oficial de reservar tu lugar.

Ingresá al sitio oficial del gobierno bonaerense: portal.vtv.gba.gob.ar Registrate con tu usuario (o creá uno si es la primera vez). Cargá los datos de tu vehículo. Elegí la planta más cercana y buscá un turno disponible antes del 16 de enero.

¡Ojo con las estafas! Nunca des datos bancarios ni pagues por adelantado en redes sociales o sitios no oficiales. El pago se realiza, generalmente, en la planta al momento de verificar (salvo pagos online oficiales dentro del portal seguro).

Documentación que no te puede faltar

Para que no te reboten en la puerta y pierdas el turno (y el precio congelado), asegurate de llevar:

Cédula Verde.

Título de Propiedad (solo si es la primera verificación).

CUIT (si corresponde a uso comercial).

DNI del conductor.

Licencia de Conducir vigente.

Seguro del vehículo al día.

Oblea anterior (si no es la primera vez).

Recordatorio final: Si tenés la VTV vencida, circulás en infracción. La multa por no tener la verificación al día supera ampliamente lo que te ahorrás o lo que cuesta el trámite. Aprovechá estos días, sacá turno y viajá tranquilo este verano 2026 sin regalar plata.