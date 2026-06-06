Indio solari: cómo murió y qué reveló la autopsia

La pregunta cómo murió el Indio Solari se instaló rápidamente entre las búsquedas más fuertes del día, en medio de la conmoción por la muerte de una de las figuras más influyentes del rock argentino. La información judicial permitió ordenar los datos principales y despejar una de las dudas centrales: el fallecimiento no se produjo por ahogamiento.

De qué murió el Indio Solari

Según los resultados de la autopsia informados por la Fiscalía General de Morón, el Indio Solari murió tras sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico. El episodio ocurrió durante la madrugada de este viernes 5 de junio de 2026, en su vivienda de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.

La información oficial indicó que el músico se encontraba en el sector de la piscina climatizada cuando sufrió el ACV. De acuerdo con el reporte judicial, la muerte fue inmediata, por lo que los peritos descartaron que el fallecimiento se hubiera producido por ahogamiento.

Qué reveló la autopsia

La autopsia fue realizada en la Morgue de Ituzaingó, dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El estudio determinó que la causa del fallecimiento fue no traumática y vinculada a un ACV hemorrágico no traumático, aunque quedaron pendientes peritajes complementarios sobre las muestras extraídas.

Este punto es clave porque durante las primeras horas circularon distintas versiones sobre el lugar en el que había sido encontrado el cuerpo. La investigación judicial permitió precisar que no hubo signos de ahogamiento y que la intervención de la Justicia se realizó para establecer con certeza las causas de la muerte.

Qué pasó en la casa de Parque Leloir

De acuerdo con la reconstrucción difundida por fuentes judiciales, una cuidadora llegó al domicilio y, al no encontrar al artista dentro de la vivienda, se dirigió hacia el sector de la pileta. Allí fue hallado el cuerpo del Indio Solari. Luego, junto a Virginia Mones Ruiz, esposa del músico, lo retiraron del agua y dieron aviso al servicio de emergencias.

Los médicos realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro. La causa quedó en manos del fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2 descentralizada de Ituzaingó, bajo la carátula de averiguación de causales de muerte.

La enfermedad que padecía desde hacía años

El Indio Solari había contado públicamente en 2016 que padecía mal de Parkinson, una enfermedad que con el paso del tiempo limitó su presencia en los escenarios. Desde entonces, sus apariciones públicas fueron cada vez más espaciadas, aunque mantuvo el vínculo con sus seguidores a través de mensajes, grabaciones y proyectos ligados a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Sin embargo, en relación con su muerte, el dato central confirmado por la autopsia es otro: el fallecimiento se produjo por un ACV hemorrágico. La mención del Parkinson ayuda a entender su cuadro de salud previo, pero no debe confundirse con la causa inmediata informada por la investigación judicial.

Cuándo será el velorio del Indio Solari

La familia confirmó que la despedida pública del Indio Solari será el domingo 7 de junio de 2026. En un primer momento se habló del sábado, pero luego se decidió reprogramarla para dar tiempo a los fanáticos que viajan desde distintos puntos del país.

Hasta el momento, no fue confirmado el lugar ni el horario del velorio público. La familia informó que esos datos serán comunicados cuando estén definidos, debido a la necesidad de organizar un operativo acorde a una convocatoria masiva.

Qué se sabe de la despedida pública

El entorno del músico pidió comprensión durante las primeras horas y explicó que primero habrá una despedida íntima de la familia. Luego se realizará una ceremonia abierta para que los fanáticos puedan darle el último adiós.

Fecha confirmada: domingo 7 de junio de 2026.

domingo 7 de junio de 2026. Lugar: todavía no informado oficialmente.

todavía no informado oficialmente. Horario: pendiente de confirmación.

pendiente de confirmación. Parque Leloir: no fue anunciado como sede de la despedida pública.

no fue anunciado como sede de la despedida pública. Recomendación: esperar el comunicado oficial antes de viajar.

La muerte del Indio Solari deja una marca profunda en la cultura popular argentina. Para varias generaciones, su figura fue mucho más que la de un cantante: representó una forma de vivir la música, la amistad, la ruta y la pertenencia. Por eso, la despedida pública será uno de los momentos más emotivos para el universo ricotero.