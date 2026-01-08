Chau multas: el truco para que tu celular te avise de todos los radares fijos y móviles

El verano 2026 ya está en marcha y miles de argentinos salen a las rutas rumbo a la Costa Atlántica, las sierras de Córdoba o el sur. Pero este año, el “operativo sol” viene con una sorpresa para el bolsillo: las multas de tránsito aumentaron en la Provincia de Buenos Aires para el bimestre enero-febrero, llevando las sanciones máximas a rozar los 2 millones de pesos.

Ante este escenario, la tecnología es tu mejor copiloto. Si bien manejar con prudencia y respetar las normas es la única garantía real, aplicaciones como Google Maps esconden funciones que muchos desconocen y que pueden salvarte de un mal trago. Te explicamos paso a paso cómo configurar tu celular para recibir alertas de radares y evitar fotomultas.

El truco de Google Maps: cómo activar las alertas sonoras

Aunque muchos usan Waze por su comunidad activa, Google Maps (que comparte base de datos con Waze) tiene una integración nativa muy sólida que podés aprovechar sin instalar nada extra. La clave está en configurar correctamente las alertas de navegación.

Para que la aplicación te avise verbalmente (“Radar de velocidad a continuación”) tenés que seguir estos pasos antes de arrancar el auto:

Abrí la aplicación y tocá tu foto de perfil en la esquina superior derecha.

y tocá tu foto de perfil en la esquina superior derecha. Entrá en Ajustes (o Configuración) y buscá la opción Navegación .

(o Configuración) y buscá la opción . Dentro de la sección “Sonido y voz”, asegurate de que el volumen esté en “Normal” o “Alto”.

Fundamental: Activá la opción que dice “Reproducir sonido por Bluetooth” si usás el estéreo del auto, y verificá que el interruptor de “Alertas de conducción” o “Mostrar límites de velocidad” esté encendido.

Una vez en ruta, cuando pongas un destino, verás íconos de cámaras naranjas (radares fijos) o azules (móviles reportados). La app te avisará unos metros antes para que verifiques tu velocímetro.

Multas 2026: ¿Cuánto cuesta el exceso de velocidad?

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires actualizó el valor de la Unidad Fija (UF) a $1.336 para el inicio de 2026. Esto impacta directamente en las infracciones que se cometen en rutas provinciales como la 2, la 11, la 63 y la 74.

Si te detectan con exceso de velocidad, prepará la billetera, porque los montos asustan:

Exceso de velocidad: La multa va de 150 a 1.000 UF. En plata, esto significa desde $271.050 hasta $1.807.000 .

La multa va de 150 a 1.000 UF. En plata, esto significa desde hasta . Sin VTV: Circular con la verificación vencida o sin ella también puede costarte hasta $1.807.000.

Circular con la verificación vencida o sin ella también puede costarte hasta $1.807.000. Luces apagadas: Una de las infracciones más comunes en ruta, con multas que arrancan en los $300.000.

El mapa de los radares en la Costa Atlántica

Si tu destino es la playa, tenés que saber que el corredor atlántico está minado de “ojos electrónicos”. Según datos oficiales, hay más de 70 cinemómetros activos controlando no solo la velocidad, sino también el uso de luces y cinturón.

Ruta 2: Es la más controlada, con 48 radares en ambos sentidos. Prestá especial atención en las zonas de Chascomús, Lezama, Castelli y Dolores .

Es la más controlada, con 48 radares en ambos sentidos. Prestá especial atención en las zonas de . Ruta 11: Cuenta con 11 dispositivos, muy frecuentes en los tramos interbalnearios.

Cuenta con 11 dispositivos, muy frecuentes en los tramos interbalnearios. Ruta 74 (camino a Pinamar/Madariaga): Tiene 6 cámaras fijas.

Tiene 6 cámaras fijas. Ruta 63: El famoso tramo de “Dolores a la Esquina de Crotto” tiene 5 radares y suele ser una trampa de velocidad por sus rectas engañosas.

Documentación obligatoria para salir a la ruta

Más allá de los radares, los controles policiales este verano 2026 están exigiendo la documentación completa. Antes de salir, chequeá tener todo esto en la guantera (o en la app Mi Argentina):

Licencia de conducir vigente y habilitante para el tipo de vehículo.

vigente y habilitante para el tipo de vehículo. DNI .

. Cédula Verde (o Azul si no sos el titular y la verde está vencida).

(o Azul si no sos el titular y la verde está vencida). Comprobante de seguro automotor al día.

al día. Constancia de VTV o RTO vigente.

Chapas patentes legibles (sin cobertores ni barro).

Matafuegos cargado y balizas portátiles.

Recordá que desde hace tiempo rige la ley de Alcohol Cero en todas las rutas provinciales y nacionales. Si tomás, no manejes; la multa por alcoholemia positiva también tiene un techo de 1,8 millones de pesos y la inhabilitación de la licencia.