Empleadas domésticas: así queda la hora de limpieza tras el último acuerdo

La Secretaría de Trabajo oficializó las escalas salariales para el personal de casas particulares que rigen durante todo el mes de junio. El nuevo cuadro tarifario impacta de manera directa en todas las categorías, fijando tanto el valor de la hora como el sueldo mínimo mensualizado.

A continuación, te detallamos las cifras netas que debés registrar según la actividad y los pasos clave para liquidar el sueldo anual complementario sin errores.

Escala salarial por hora y mes en junio

Los valores obligatorios se dividen de forma estricta según las tareas realizadas y si la modalidad incluye o no retiro:

Supervisor (Categoría 1): El valor por hora se fijó en $4.297,33 con retiro y $4.683,64 sin retiro. El básico mensual llega a $536.080,78 y $594.214,11 respectivamente.

El valor por hora se fijó en con retiro y sin retiro. El básico mensual llega a y respectivamente. Personal para tareas específicas (Categoría 2): La hora cuesta $4.083,26 con retiro y $4.453,26 sin retiro. Los mínimos mensuales se ubican en $499.868,28 y $553.536,65 .

La hora cuesta con retiro y sin retiro. Los mínimos mensuales se ubican en y . Caseros (Categoría 3): El valor por hora quedó en $3.862,18 , mientras que la remuneración mínima mensual se estableció en $488.326,19 .

El valor por hora quedó en , mientras que la remuneración mínima mensual se estableció en . Cuidado de personas (Categoría 4): Se paga $3.862,18 por hora con retiro y $4.295,26 sin retiro. Los sueldos mensuales equivalen a $488.326,19 y $541.255,35 .

Se paga por hora con retiro y sin retiro. Los sueldos mensuales equivalen a y . Personal para tareas generales (Categoría 5): La hora de limpieza básica quedó en $3.600,66 con retiro y $3.862,18 sin retiro. El salario mensual llega a $441.729,02 y $488.326,19.

Cómo calcular el aguinaldo de forma correcta

La liquidación del primer medio aguinaldo (SAC) genera confusión, pero la fórmula legal para determinarlo es muy sencilla:

Mejor remuneración: Se debe tomar el salario más alto percibido por la trabajadora dentro del primer semestre del año , incluyendo horas extras y adicionales.

Se debe tomar el salario más alto percibido por la trabajadora dentro del , incluyendo horas extras y adicionales. Proporcional de días: Si el personal prestó servicios durante los 6 meses completos, le corresponde exactamente el 50% de ese sueldo más alto .

Si el personal prestó servicios durante los 6 meses completos, le corresponde exactamente el . Menos de seis meses: En caso de que la relación laboral haya iniciado hace poco, se calcula dividiendo el mejor sueldo por 12 y multiplicándolo por los meses trabajados.

Adicionales obligatorios y antigüedad en Buenos Aires

Para que la liquidación en el territorio bonaerense sea legal, se deben incorporar dos ítems obligatorios que modifican el monto final: