Aumenta la nafta y gasoil: Cuánto cuesta en la Provincia de Buenos Aires

Por Redacción Economía | 10 de diciembre de 2025

Si vivís en el Conurbano o en el interior de la Provincia de Buenos Aires, la “brecha de surtidor” con Capital Federal se siente cada vez más. Tras el último ajuste de diciembre, cruzar la General Paz puede significar una diferencia notable en tu presupuesto mensual.

Mientras en la Ciudad de Buenos Aires los precios se mantienen algo más contenidos por cuestiones logísticas y de competencia, en la Provincia los valores de la nafta Súper ya rozan los $1.700 y los combustibles Premium rompieron cómodamente la barrera de los $2.000 en estaciones de bandera como Shell o Axion.

Precios de referencia en Provincia de Buenos Aires (PBA)

A diferencia de lo que ocurre en CABA, donde la nafta Súper de YPF se consigue por unos $1.570, en el territorio bonaerense la realidad es otra. Estos son los valores promedio que vas a encontrar hoy, 10 de diciembre, en estaciones del Gran Buenos Aires y principales ciudades del interior (como La Plata, Mar del Plata o Tandil):

Combustible YPF (PBA) Shell / Axion (PBA) Nafta Súper $1.680 – $1.700 $1.685 – $1.710 Nafta Premium $1.903 – $1.950 $1.970 – $2.020 Gasoil Común $1.701 aprox. $1.699 – $1.730 Gasoil Premium $1.886 – $1.920 $1.959 – $2.019

El dato: Llenar un tanque de 50 litros con nafta Premium en una estación Shell de Provincia te cuesta hoy unos $100.000, mientras que en una YPF de Capital podrías pagar cerca de $90.000 por el mismo producto (Infinia).

¿Por qué pagamos más en Provincia?

El aumento de diciembre, que promedió un 2,1% en YPF y un poco más en sus competidoras, responde a dos factores clave explicados en el reciente Decreto 840/2025:

Impuestos descongelados: El gobierno aplicó una suba parcial de los impuestos al combustible (ICL y IDC), que impacta directo en el precio final. Microdevaluación: El crawling peg del 2% mensual del dólar oficial obliga a las refinerías a ajustar sus costos constantemente.

Además, la Provincia de Buenos Aires tiene una carga logística mayor para el transporte del combustible hacia el interior, y en muchos municipios se suman tasas viales locales que encarecen el litro unos centavos extra en comparación con CABA.

Alerta conductores: lo que se viene en enero 2026

Si tenés planeado viajar a la Costa Atlántica o a las sierras para las vacaciones, prestá atención. Fuentes del sector advierten que el 1° de enero de 2026 podría llegar el “golpe final” de la actualización impositiva.

El esquema oficial prevé que el mes que viene se traslade la totalidad de la inflación acumulada en los impuestos durante los últimos trimestres, algo que hasta ahora se venía haciendo en cuotas para no disparar la inflación general. Si esto se confirma, podríamos ver un salto de precios superior al 10% para recibir el año nuevo.

Tips de ahorro para bonaerenses

En este contexto, cada peso cuenta. Estas son las mejores estrategias para amortiguar el impacto en la Provincia: