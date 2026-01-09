Patente 2026: cómo acceder al descuento por pago anual y hasta cuándo hay tiempo en Provincia

El calendario fiscal de ARBA trae un cambio histórico para los conductores bonaerenses: adiós a las 5 cuotas tradicionales. Conocé el nuevo esquema mensual, las fechas clave y cómo blindar tu bolsillo contra la inflación.

Si en estos primeros días de enero estabas buscando la boleta de la patente para pagarla y sacártela de encima, probablemente te hayas encontrado con una sorpresa: no está. No es un error de sistema ni te olvidaste de adherirte a la boleta electrónica. Este 2026, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) pateó el tablero y modificó sustancialmente la forma en que vamos a pagar el Impuesto Automotor.

La novedad principal es que el organismo recaudador decidió eliminar el esquema de cinco vencimientos bimestrales (que solían vencer en enero, marzo, mayo, julio y septiembre) para pasar a un sistema de 10 cuotas mensuales.

¿Qué significa esto para tu economía doméstica y cuándo tenés que pagar para aprovechar los descuentos? Te lo explicamos en detalle.

El nuevo calendario: ¿Cuándo vence la primera cuota?

A diferencia de años anteriores, donde el “golpe” al bolsillo llegaba justo después de las fiestas, este año tendrás un respiro durante el verano. El nuevo ciclo fiscal para los automotores comienza recién en marzo de 2026.

Este cambio busca “suavizar” el impacto financiero al dividir el monto total en pagos más chicos, pero constantes a lo largo del año.

Pago Anual 2026: La estrategia para ganarle a la inflación

A pesar de la mensualización, ARBA mantiene la opción del Pago Anual, y este año se vuelve más estratégica que nunca. Si tenés la liquidez necesaria, cancelar todo el año junto en el primer vencimiento (marzo) te permite congelar el precio y evitar las actualizaciones por inflación que podrían sufrir las cuotas mensuales a lo largo del año.

Los descuentos vigentes

Para este 2026, la Provincia busca incentivar el cumplimiento con un esquema de bonificaciones que puede llegar hasta un 15% o 20% de descuento (dependiendo de la adhesión final a los beneficios digitales), compuesto generalmente por:

Pago en término: Bonificación por cumplir con la fecha de vencimiento.

Bonificación por cumplir con la fecha de vencimiento. Boleta por Mail: Es requisito indispensable estar suscripto al envío de la boleta por correo electrónico. Si todavía no lo hiciste, podés tramitarlo desde la web de ARBA con tu CUIT y el dominio del vehículo.

Es requisito indispensable estar suscripto al envío de la boleta por correo electrónico. Si todavía no lo hiciste, podés tramitarlo desde la web de ARBA con tu CUIT y el dominio del vehículo. Débito Automático: Quienes adhieran el pago a débito automático (en cuenta bancaria o tarjeta de crédito) suelen acceder a un porcentaje extra de bonificación.

Dato clave: Al pagar el anual en marzo, no solo accedés al descuento nominal, sino que te ahorrás los intereses o reajustes que se aplican a las cuotas 2 a la 10 en función de la evolución económica. En un contexto inflacionario, este “descuento implícito” suele ser mayor que el explícito.

Paso a paso: Cómo descargar la boleta y pagar

Aunque el vencimiento opere en marzo, es recomendable ir chequeando la situación del vehículo para evitar sorpresas con deudas viejas que te impidan acceder a los beneficios de “buen contribuyente”.

Ingresá a la web de ARBA: Andá al botón de “Automotor”. Consulta de deuda: Con tu patente, verificá que no tengas saldos impagos de 2025. Adhesión a Boleta por Mail: Si no lo hiciste, hacelo ahora. Tarda unas 48 horas en impactar, por lo que no conviene dejarlo para último momento. Esperá a la liquidación: Las boletas con los nuevos valores y la opción de pago anual estarán disponibles más cerca de la fecha de vencimiento en marzo.

¿Qué pasa si tengo un auto municipalizado?

Ojo acá. Si tu auto es modelo 2015 o anterior, es muy probable que ya no tribute en ARBA, sino en tu municipio (la municipalización suele alcanzar a vehículos con más de 10 años de antigüedad).

En este caso, el calendario es distinto. Muchos municipios mantienen el esquema de pago en enero o tienen sus propios calendarios fiscales. Si tu auto es “viejo” para ARBA, entrá a la web de rentas de tu municipalidad ya mismo, porque tu vencimiento podría estar operando ahora en enero.

Resumen de fechas para agendar

Trámite Fecha estimada Estado Vencimiento Cuota 1 (ARBA) Marzo 2026 Confirmado Vencimiento Pago Anual (ARBA) Marzo 2026 Confirmado Autos Municipalizados (Modelos <2016) Enero/Febrero 2026 Verificar en municipio

No te duermas. Aunque falte para marzo, asegurate de tener la VTV al día y el domicilio fiscal electrónico bien configurado para que el descuento del pago anual no se te escape por un tecnicismo.