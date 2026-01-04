Adiós a los Peajes: el cambio radical que llega a las rutas bonaerenses en 2026

Si este verano viajaste a la Costa o circulaste por la Autopista Buenos Aires-La Plata, seguramente notaste que algo está cambiando. El 2026 marca el fin de una era para los conductores en la Provincia de Buenos Aires: el adiós definitivo a las barreras y a las cabinas manuales.

Aunque la noticia suena a alivio, no significa que viajar sea gratis. Se trata de la implementación del sistema Free Flow (flujo libre), una tecnología que elimina las demoras pero que exige a los usuarios una acción inmediata para evitar multas millonarias.

Chau barreras: dónde desaparecen los peajes físicos

El plan de modernización impulsado por AUBASA y el gobierno provincial ya está en marcha y tiene sus primeros puntos clave operativos o en proceso de transformación inmediata para este arranque de año. El objetivo es que no tengas que detenerte nunca más a pagar en efectivo.

Los primeros peajes en decir “adiós” a las cabinas tradicionales son:

Peaje Mar Chiquita (Ruta 11): Un punto clave para quienes veranean en zonas exclusivas, ahora sin barreras.

Un punto clave para quienes veranean en zonas exclusivas, ahora sin barreras. Peaje Dock Sud (Autopista Bs. As. – La Plata): En sentido hacia Capital, se elimina la detención para agilizar el ingreso a la ciudad.

En sentido hacia Capital, se elimina la detención para agilizar el ingreso a la ciudad. Ruta 6 (Peajes San Vicente y Las Heras): Corredores productivos que pasan a ser 100% automatizados.

Ver también: Aumento de multas y controles en rutas: cuánto cuesta cada infracción y dónde están los nuevos radares este Verano 2026

¿Cómo funciona el sistema “Free Flow”?

A diferencia del TelePASE tradicional donde la barrera se levanta al leer tu sticker, en el sistema Free Flow no hay barreras ni cabinas. Un pórtico metálico instalado sobre la ruta lee la patente de tu auto y el dispositivo TAG (TelePASE) a velocidad normal, sin que tengas que frenar.

Lo bueno: Se terminan las filas eternas en hora pico y se reduce el riesgo de accidentes por frenadas bruscas.

Lo peligroso (para tu bolsillo): Si pasás sin estar adherido al sistema, ya no hay un cajero que te cobre el doble. El sistema registra tu paso como una infracción o deuda automática que, de no regularizarse en la web de AUBASA en poco tiempo, se convierte en una multa de tránsito.

Ver también: Golpe al turista: aumentan los peajes, la VTV y las multas en Provincia de Buenos Aires

Urgente: qué debés hacer para circular sin problemas

Con este cambio de paradigma en 2026, tener el TelePASE activo es obligatorio de facto para circular tranquilo por las rutas de la Provincia.

Si todavía pagabas en efectivo, seguí estos pasos para evitar dolores de cabeza:

Adherite ya: Podés pedir el dispositivo de forma gratuita desde la web oficial de TelePASE; solo pagás los consumos. Chequeá tu tarjeta: Muchos usuarios tienen el dispositivo pero la tarjeta de crédito vencida. Si el pórtico no puede cobrar, generará una deuda. Si sos turista ocasional: Si no tenés TelePASE y pasaste por un pórtico inteligente, debés ingresar a la web de AUBASA inmediatamente para pagar tu pase por patente (“Pase Diario” o sistema similar) antes de que se emita la multa.

Ver también: Cuándo prescriben las multas en Provincia de Buenos Aires: plazos y la clave para no pagar deudas vencidas antes de 2026

El “adiós a los peajes” es real en cuanto a la infraestructura física que conocimos durante décadas. Las cabinas vacías serán pronto un recuerdo, pero la fiscalización es más estricta que nunca. Mantené tu adhesión al día y disfrutá de un viaje sin interrupciones.