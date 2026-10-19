Vencimientos millonarios y reservas en la mira: el cálculo de los inversores que inquieta al gobierno

A pesar de las reiteradas promesas del Gobierno sobre la existencia de una “bazuca” de dólares para blindar la economía, la gran duda que hoy recorre Wall Street es si efectivamente alcanzarán las divisas para pagar las deudas y contener al dólar durante el crucial año electoral de 2027.

Inversores y fondos de riesgo hacen cuentas minuto a minuto, desconfiando de las cifras oficiales que estiran el monto disponible hasta los US$125.000 millones, lo que se refleja en un Riesgo País que se mantiene por encima de los 600 puntos, el triple del promedio regional.

Los números rojos de cara a 2027

El panorama financiero para el año electoral presenta desafíos mayúsculos que los analistas privados miran con lupa.

Según estimaciones de la consultora FMyA, la Argentina enfrenta vencimientos de deuda por US$29.000 millones en 2027.

Esta cifra es US$4000 millones superior a la prevista inicialmente por el ministro de Economía, Luis Caputo, debido a que no incluía los pagos de los bonos Bopreal del Banco Central.

Si bien hay una parte de los fondos asegurada por renovaciones con organismos como el FMI y organismos multilaterales, los cálculos privados indican que aún faltarían conseguir unos US$10.000 millones para cerrar el programa financiero sin sobresaltos.

El colchón de reservas: el más flaco de la región

Uno de los puntos que más preocupa a los mercados es la escasa capacidad de ahorro que muestra la economía argentina en comparación con sus vecinos.

Las reservas actuales del Banco Central se ubican en torno a los US$50.000 millones, lo que representa apenas el 7,4% del PBI.

Este nivel es críticamente bajo si se lo compara con países como Perú, que tiene un colchón equivalente al 26,9% de su PBI, o el promedio regional (excluyendo a Argentina), que se sitúa en el 15,3%.

En Wall Street saben que más reservas implican menor riesgo y más facilidades para refinanciar deudas, una ecuación que hoy juega en contra de la Argentina.

La dolarización electoral: una presión extra de US$32.000 millones

Al complejo escenario de vencimientos de deuda se suma la histórica tendencia de los argentinos a buscar refugio en el dólar antes de votar.

Los analistas del mercado interpretan que el equipo económico está dispuesto a utilizar todos los dólares necesarios para contener el tipo de cambio y evitar un salto inflacionario en plena campaña.

Sin embargo, las estimaciones privadas advierten que la compra de dólares por parte de residentes podría llegar a los US$32.000 millones durante 2027.

Esto implica una demanda promedio de US$2.600 millones por mes, con picos que podrían superar los US$5.000 millones en los meses más cercanos a la elección, lo que pondrá a prueba máxima las reservas del BCRA.

El pánico a 2028: default, Kicillof y la falta de mercados

Si bien el foco está puesto en el corto plazo, la mayor inquietud de los fondos de inversión se traslada a lo que sucederá después de las elecciones de 2027.

La duda central no es la voluntad de pago, sino la capacidad real de refinanciar los vencimientos de US$30.000 millones que caen en 2028, en una economía que sigue sin acceso al mercado internacional de crédito.

En Wall Street miran con “pánico” un escenario donde el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acceda a la presidencia sin haber recuperado la confianza de los mercados.

“Si no hay acceso al mercado, no cierra el número para evitar un default”, advirtió un operador, reflejando el temor de que se repita una crisis de deuda como la de años anteriores por la concentración de vencimientos y la falta de financiamiento.