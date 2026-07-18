Vacaciones de invierno: preocupación en la costa atlántica por las bajas reservas

El próximo lunes comenzarán oficialmente las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires, un período que representa uno de los momentos más importantes del año para el turismo. Sin embargo, en los principales destinos de la Costa Atlántica bonaerense predomina una mezcla de preocupación y expectativa debido al bajo nivel de reservas registradas hasta el momento.

Desde ciudades como Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Cariló, Mar de las Pampas, Miramar, Necochea, San Bernardo, Santa Teresita y otras localidades costeras, operadores turísticos coinciden en que las consultas aumentaron en los últimos días, aunque las confirmaciones todavía se encuentran por debajo de lo esperado para esta época.

En Mar del Plata, uno de los principales polos turísticos del país, el presidente de la Cámara Gastronómica, Hernán Szkrohal, indicó que el nivel de ocupación aún es reducido. “Estamos en un 25% de ocupación, que no es un buen número, pero tenemos la expectativa de que vaya creciendo a medida que transcurra la primera semana”, señaló el dirigente.

Szkrohal explicó además que el inicio del receso escolar coincide con un acontecimiento excepcional: la final del Mundial 2026 que disputarán Argentina y España este domingo. “La gente, por una cuestión de cábalas o de tradición, ve el partido con su familia. Creemos que eso está demorando las reservas”, afirmó.

Expectativa por las reservas de último momento

A pesar del panorama inicial, el sector turístico mantiene una mirada optimista. Prestadores hoteleros, gastronómicos y comerciantes consideran que una importante cantidad de visitantes podría decidir viajar una vez finalizado el encuentro mundialista, aprovechando la primera semana del receso escolar.

Las denominadas “escapadas espontáneas” o reservas de último momento se han convertido en una tendencia cada vez más frecuente en los últimos años. Muchas familias esperan conocer las condiciones climáticas, las promociones disponibles e incluso el resultado de la final del Mundial antes de definir su destino.

En ese contexto, numerosos hoteles, complejos de cabañas y apart hoteles lanzaron promociones especiales, descuentos por estadías de varias noches y beneficios para grupos familiares con el objetivo de incentivar la llegada de turistas.

La costa atlántica apuesta al turismo interno

El receso invernal representa una oportunidad clave para la economía regional. Además del alojamiento y la gastronomía, la actividad turística impulsa el movimiento comercial, recreativo y cultural en toda la Costa Atlántica bonaerense.

Las localidades costeras prepararon una amplia agenda de actividades para recibir a los visitantes, con espectáculos infantiles, propuestas gastronómicas, ferias de emprendedores, actividades recreativas, paseos al aire libre y eventos culturales pensados especialmente para las familias.

El sector confía en que, una vez concluida la final del Mundial y con el inicio efectivo de las vacaciones de invierno, el flujo de visitantes aumente de manera considerable y permita mejorar los niveles de ocupación durante las próximas dos semanas.

Si bien el escenario inicial genera cautela entre los empresarios turísticos, existe consenso en que el comportamiento del turismo interno suele modificarse sobre la marcha y que las decisiones de viaje de último momento podrían convertirse nuevamente en el principal motor de la temporada invernal en la Costa Atlántica bonaerense.