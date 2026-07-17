¡Con la celeste y blanca! La Scaloneta jugará la final del Mundial con su histórica camiseta titular

La Selección Argentina volverá a vestir su tradicional camiseta celeste y blanca en la gran final del Mundial 2026 frente a España, luego de que la FIFA confirmara oficialmente los uniformes que utilizarán ambos seleccionados en el partido decisivo del próximo domingo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni dejará atrás la indumentaria alternativa utilizada en la semifinal frente a Inglaterra y volverá a lucir su casaca oficial de Adidas, acompañada por pantalón blanco y medias blancas con detalles celestes y azul marino. Por su parte, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez defenderá el arco argentino con un uniforme completamente verde.

Del otro lado, España disputará la final con su camiseta roja tradicional, pantalón azul y medias azules, mientras que su arquero, Unai Simón, utilizará una indumentaria celeste.

La confirmación alimenta además un dato que ilusiona a los hinchas argentinos: las tres conquistas mundialistas de la Albiceleste (1978, 1986 y 2022) llegaron vistiendo la camiseta titular. En cambio, las finales disputadas con la casaca alternativa, como ocurrió en 1990 y 2014, terminaron con derrotas.

La camiseta oficial para el Mundial 2026 mantiene las tradicionales franjas celestes y blancas, incorpora detalles dorados en homenaje al tricampeonato y presenta un diseño inspirado en las tres consagraciones mundialistas del seleccionado nacional.

Con la camiseta que forma parte de su historia y millones de argentinos alentando desde todos los rincones del país, la Selección buscará escribir un nuevo capítulo glorioso cuando enfrente a España en la definición de la Copa del Mundo.