Tren del fin del mundo: el imperdible paseo histórico que es furor en el sur

Si estás planeando tus días en el extremo sur argentino, es probable que te preguntes cómo aprovechar al máximo el tiempo en Ushuaia. Una de las experiencias más buscadas es, sin duda, el Tren del Fin del Mundo, que permite recorrer paisajes nevados a bordo de locomotoras a vapor mientras se revive la historia del antiguo “Tren de los Presos”.

El recorrido combina naturaleza y patrimonio histórico en un trayecto de aproximadamente una hora y 45 minutos que atraviesa valles y bosques fueguinos. A continuación, te detallamos toda la información necesaria para organizar tu visita.

Horarios y frecuencias en temporada invernal

Para quienes visiten el lugar durante las vacaciones, el servicio cuenta con una frecuencia diaria que permite planificar el resto de las actividades en el parque con total comodidad.

Salidas diarias: Hasta el 31 de agosto , el tren cuenta con tres horarios de partida: 09:45, 12:15 y 15:00 .

Hasta el , el tren cuenta con tres horarios de partida: . Recomendación: Se aconseja llegar a la estación al menos media hora antes de la salida elegida, especialmente por la alta demanda de la temporada.

Precios y categorías de pasajes

Las tarifas varían según la clase elegida y la edad de los pasajeros, ofreciendo opciones tanto en servicio turista como premium.

Clase Turista: El pasaje tiene un costo de $70.000 para mayores de 13 años, $35.000 para menores de 4 a 12 años y $45.000 para jubilados argentinos.

El pasaje tiene un costo de para mayores de 13 años, para menores de 4 a 12 años y para jubilados argentinos. Clase Premium: El valor es de $217.000 para adultos y $110.000 para menores, incluyendo un servicio diferencial.

El valor es de para adultos y para menores, incluyendo un servicio diferencial. Beneficio: Los menores de tres años viajan sin cargo.

¿Cómo realizar la reserva?

Dada la alta concurrencia durante el receso escolar, es fundamental asegurar los tickets con antelación para no quedarse sin lugar.

Web oficial: Los pasajes pueden adquirirse en el sitio web oficial.

Los pasajes pueden adquirirse en el sitio web oficial. Compra presencial: También es posible comprar los boletos directamente en la estación, aunque no se garantiza disponibilidad inmediata.

Datos clave antes de tu llegada

Para que tu experiencia sea perfecta, tené en cuenta estos detalles técnicos y operativos del recorrido.