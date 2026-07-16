Vacaciones de invierno: cómo ahorrar hasta un 30% en salidas con cuenta dni y mercado pago

Tanto Cuenta DNI como Mercado Pago activaron promociones especiales que te permiten ahorrar un porcentaje importante en gastronomía, entretenimiento y otros rubros clave durante este mes de julio.

Aprovechar estas herramientas es fundamental para maximizar tu presupuesto en días de receso escolar. Te detallamos cómo funcionan los beneficios más importantes para que no se te escape ninguno.

Los beneficios de Cuenta DNI para el receso

La billetera del Banco Provincia mantiene sus descuentos estrella, con foco en salidas gastronómicas y consumos en comercios locales.

Gastronomía: Los fines de semana continúan con descuentos del 30% en comercios adheridos.

Los fines de semana continúan con descuentos del en comercios adheridos. Tope de reintegro: Existe un tope de $8.000 por semana y por persona para los consumos realizados en este rubro.

Opciones de ahorro con Mercado Pago

La plataforma de pagos más utilizada sumó beneficios en comercios de cercanía y locales adheridos en centros comerciales.

Descuentos en comidas: Al abonar mediante QR en locales como McDonald’s o Burger King , los usuarios acceden a beneficios de hasta un 20% o promociones exclusivas.

Al abonar mediante QR en locales como o , los usuarios acceden a beneficios de hasta un o promociones exclusivas. Cuotas sin interés: Se ofrecen planes de 3 cuotas sin interés en marcas seleccionadas de indumentaria y entretenimiento dentro de los centros comerciales adheridos.

Cómo consultar los comercios adheridos y vigencia

La información sobre dónde utilizar estos descuentos se actualiza diariamente en las aplicaciones oficiales y es clave verificarla antes de realizar la compra.