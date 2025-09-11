Universitarios paran este viernes y se preparan para una nueva Marcha Federal

Este viernes 12 de septiembre, la comunidad universitaria a nivel nacional se prepara para una jornada de protesta con un paro de 24 horas y una tercera Marcha Federal Universitaria. El reclamo está vinculado con el rechazo al veto emitido por el gobierno sobre la ley de financiamiento para la educación superior.

Detalles sobre el Paro y la Marcha Federal Universitaria

La medida de fuerza será promovida por sindicatos de docentes y no docentes, quienes buscan visibilizar su descontento frente a las políticas gubernamentales que afectan el acceso y la calidad educativa. La movilización coincidirá con la sesión en el Congreso donde se tratará el veto, lo que añade un componente de urgencia a las demandas.

Fecha del paro: Viernes 12 de septiembre

Viernes 12 de septiembre Lugar de concentración: Frente al Congreso de la Nación

Frente al Congreso de la Nación Objetivo principal: Rechazo al veto sobre la ley de financiamiento

Reacciones y Apoyos a la Movilización

Los rectores de varias universidades públicas también se han expresado, apoyando la iniciativa de protesta. “Es fundamental que todos los sectores de la educación se unan en este reclamo, ya que está en juego el futuro de miles de estudiantes”, afirmaron.

Además, organizaciones estudiantiles han hecho un llamado a la participación masiva, señalando la importancia de generar conciencia sobre la crisis educativa actual. “La situación no da para más”, manifestaron en un comunicado conjunto.

Contexto del Conflicto Educativo en Argentina

El veto que será discutido en el Congreso afectó el presupuesto destinado a universidades y, según especialistas, podría provocar un retroceso en los avances logrados en materia educativa en los últimos años. Cifras oficiales indican que en 2024, el 25% de los estudiantes abandonó sus estudios debido a problemas económicos y falta de recursos.

Indicador Cifra Porcentaje de abandono en 2024 25% Aumento del presupuesto educativo en 2023 2% Estudiantes beneficiados por ayuda económica 300,000

Las próximas horas se prevén intensas, con un gran despliegue de fuerzas de seguridad y un llamado a la sociedad para que se involucre en la defensa de la educación pública. La expectativa está centrada en el Congreso, donde el resultado de la votación podría definir el rumbo del sistema educativo en el país.