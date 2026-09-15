El invierno se despide con frío, pero la primavera ya asoma con fuerza

A pocos días del comienzo de la primavera, el invierno todavía se hace sentir en buena parte de la provincia de Buenos Aires.

Este martes 15 de septiembre comenzó con bajas temperaturas en numerosos distritos bonaerenses, pero el panorama cambiará notablemente durante los próximos días: se espera un marcado ascenso térmico que dejará tardes casi veraniegas hacia el fin de semana, antes de un nuevo descenso de las marcas.

La jornada de este martes presenta un ambiente frío durante las primeras horas, con temperaturas que en distintos puntos del territorio provincial descendieron hasta valores cercanos a los 0 grados. Con el correr del día, el sol permitirá una recuperación y las máximas se ubicarán, según la región, entre aproximadamente 16 y 21 grados. En sectores costeros podrán registrarse condiciones más inestables y presencia de viento.

El miércoles 16 continuará el ambiente fresco, especialmente durante la mañana. En el este bonaerense las mínimas rondarán los 5 o 6 grados y las máximas permanecerán próximas a los 15 o 16, aunque con buenas condiciones generales y presencia del sol.

El gran cambio comenzará a percibirse el jueves 17. El ingreso de aire más templado y la circulación del viento del sector norte impulsarán un importante aumento de las temperaturas. En varias localidades las máximas podrán superar cómodamente los 20 grados y en sectores del este provincial acercarse a los 25.

El viernes 18 continuará el ambiente templado a cálido, aunque con mayor presencia de nubosidad. Las mínimas también subirán considerablemente, dejando atrás por algunas horas las madrugadas típicamente invernales.

Todo indica que el sábado 19 será uno de los días más cálidos de la semana. En diferentes puntos bonaerenses las temperaturas podrían ubicarse entre los 25 y 27 grados, ofreciendo una jornada con características mucho más propias de fines de primavera que de los últimos días del invierno.

El domingo 20 mantendría temperaturas elevadas, aunque con un progresivo aumento de la nubosidad. Las máximas volverían a superar ampliamente los 20 grados en numerosas localidades de la Provincia.

Sin embargo, guardar definitivamente los abrigos todavía sería apresurado. Los primeros pronósticos anticipan un nuevo descenso térmico después del fin de semana, con máximas que podrían regresar a valores cercanos a los 15 o 16 grados en sectores bonaerenses.

De esta manera, la provincia de Buenos Aires atravesará una semana de fuertes contrastes: comenzará con mañanas muy frías, tendrá tardes casi veraniegas hacia el sábado y posteriormente volvería a recibir aire fresco.

El invierno transita sus últimas jornadas y la primavera ya empieza a mostrar sus primeras señales, aunque el frío todavía parece dispuesto a dar alguna batalla más.