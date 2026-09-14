Kicillof reunió a intendentes que adhirieron al programa para la salida de las violencias de género

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este lunes una reunión con intendentes e intendentas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires que formalizaron la adhesión de sus municipios al Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género, una iniciativa destinada a brindar asistencia económica y acompañamiento integral a mujeres y personas LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de riesgo.

El encuentro se desarrolló en el Salón de los Acuerdos de la Casa de Gobierno provincial y contó con la participación de la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, y representantes de más de veinte municipios bonaerenses, entre ellos Lezama, cuya adhesión fue firmada por la intendenta Myriam Mongay.

La iniciativa apunta a fortalecer las herramientas disponibles en los municipios para acompañar a quienes necesitan alejarse de contextos de violencia y avanzar hacia una vida con mayor autonomía personal y económica.

Uno de los aspectos centrales del programa es el otorgamiento de un apoyo económico directo durante seis meses. A esa asistencia se suma un acompañamiento especializado y personalizado que contempla distintas alternativas de acuerdo con las necesidades de cada persona.

Entre las herramientas previstas se encuentran la participación en grupos de acompañamiento, capacitación en oficios, finalización de estudios, incorporación a cupos laborales, asesoramiento jurídico, atención vinculada con la salud mental, asistencia habitacional, incorporación a espacios cooperativos y fortalecimiento de las redes comunitarias y de cuidado.

Durante el encuentro, Kicillof sostuvo que la Provincia mantendrá su intervención frente a una problemática que calificó como extremadamente grave y aseguró que continuarán destinándose recursos a las políticas de prevención, asistencia y acompañamiento.

El mandatario también contrapuso las políticas bonaerenses con las decisiones adoptadas a nivel nacional y señaló que, mientras se redujeron programas nacionales vinculados con las políticas de género, la Provincia avanzó en el fortalecimiento de las Comisarías de la Mujer, la incorporación de tecnología, las herramientas de monitoreo y la ampliación de la Línea 144.

Por su parte, Estela Díaz destacó especialmente el papel de los gobiernos locales, al señalar que los municipios constituyen uno de los primeros ámbitos a los que recurren las personas que atraviesan situaciones de violencia. En ese sentido, explicó que el nuevo programa busca ampliar la capacidad de respuesta territorial y ofrecer alternativas concretas para facilitar la salida de esas situaciones.

Además de Myriam Mongay, por Lezama, participaron las autoridades municipales de Adolfo Gonzales Chaves, Avellaneda, Almirante Brown, Ayacucho, Bahía Blanca, Ensenada, Florencio Varela, General Las Heras, Ituzaingó, La Plata, Las Flores, Lomas de Zamora, Magdalena, Marcos Paz, Punta Indio, Salto, San Martín, San Pedro, Tapalqué y Villa Gesell.

También estuvieron presentes el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; la subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Mujeres y Diversidad, Mercedes Castilla; y la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Laura Malacalza.

Con la adhesión de los municipios, el Gobierno bonaerense busca que la asistencia no quede limitada únicamente a una ayuda económica, sino que forme parte de un proceso más amplio que permita reconstruir proyectos de vida, acceder a oportunidades laborales y educativas y generar condiciones que reduzcan la dependencia económica que, en muchos casos, dificulta la salida definitiva de situaciones de violencia.