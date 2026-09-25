Viernes primaveral pero se viene un cambio de tiempo: qué pasará el fin de semana

La provincia de Buenos Aires transita este viernes 25 de septiembre una jornada con características plenamente primaverales, aunque el buen tiempo comenzará a mostrar algunos cambios durante el fin de semana. Después de una mañana fresca y con abundante nubosidad en distintos sectores, se espera una progresiva mejora de las condiciones, con períodos de sol y un marcado ascenso de las temperaturas durante la tarde.

En amplias zonas del territorio bonaerense, las máximas podrán ubicarse entre los 23 y 25 grados, mientras que hacia sectores costeros y del sudeste provincial los registros serán algo más bajos. No se esperan fenómenos meteorológicos significativos durante gran parte de la jornada y el viernes se presenta, en términos generales, como el día más cálido de los próximos días.

El sábado 26 continuará con condiciones relativamente estables, aunque comenzará a sentirse un descenso de las temperaturas. Se espera una jornada con sol alternando con algunos períodos de nubosidad, mañanas frescas y máximas que, en buena parte de la Provincia, quedarán por debajo de las registradas este viernes.

Para el domingo 27 se prevé un incremento de la nubosidad y un ambiente considerablemente más fresco. El cielo permanecerá entre parcialmente y mayormente nublado en numerosos sectores bonaerenses y comenzará a observarse una mayor inestabilidad, anticipando un nuevo cambio en las condiciones meteorológicas.

La tendencia indica que durante el comienzo de la próxima semana aumentará la probabilidad de precipitaciones sobre diferentes regiones de la provincia de Buenos Aires.

Entre lunes y martes podrían registrarse lluvias y chaparrones, acompañados posteriormente por otro descenso de las temperaturas.

De esta manera, el último fin de semana de septiembre tendrá dos jornadas diferentes: un sábado todavía relativamente agradable y un domingo más fresco y con mayor presencia de nubes, antes de un comienzo de semana que podría traer nuevamente lluvias a territorio bonaerense.