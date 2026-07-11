Un municipio bonaerense avanza para declarar su autonomía administrativa ¿Por qué?

La intención de declarar la autonomía municipal en Castelli ha generado un debate político y económico relevante en la provincia de Buenos Aires. Los impulsores de esta iniciativa buscan que el distrito gestione sus propios recursos y políticas públicas sin depender de la cabecera actual.

El núcleo del reclamo de autonomía

El pedido central se fundamenta en la necesidad de gestionar directamente los recursos económicos locales. Los defensores del proyecto sostienen que esta descentralización permitirá una respuesta más rápida a las demandas de los vecinos.

El objetivo es que los impuestos recaudados en la localidad se reinviertan exclusivamente en el mismo distrito.

Se busca optimizar la prestación de servicios esenciales mediante una administración local directa.

Avance legislativo del proyecto

El camino hacia la autonomía requiere un proceso legislativo complejo dentro de la Legislatura provincial. Actualmente, la iniciativa se encuentra en una etapa de discusión política activa para lograr los consensos necesarios.

El proyecto de ley ya fue presentado formalmente para su tratamiento en el ámbito legislativo.

Los impulsores mantienen reuniones constantes con legisladores bonaerenses para obtener un dictamen favorable.

Desafíos económicos y administrativos

La transición hacia un municipio autónomo implica una reconfiguración total del presupuesto regional. Un punto crítico del debate es cómo se determinará la división de activos y pasivos entre el nuevo distrito y el municipio de origen.

Es necesario realizar estudios técnicos para confirmar la viabilidad y sustentabilidad financiera del nuevo municipio.

La creación de nuevas dependencias administrativas implica una inversión inicial significativa en infraestructura.

Posturas frente a la fragmentación territorial

Las autoridades del municipio cabecera han manifestado preocupaciones sobre este proceso de independencia. Advierten que la división podría debilitar la escala administrativa actual y generar un aumento en los costos burocráticos.