Un legado para siempre: la casa de raúl alfonsín quedó en manos del municipio de chascomús

La histórica casa que perteneció al expresidente Raúl Ricardo Alfonsín en Chascomús pasará a formar parte del patrimonio municipal luego de que el Concejo Deliberante aprobara por unanimidad la donación realizada por sus seis hijos.

La propiedad está ubicada en la esquina de Mitre y Crámer, frente a la Plaza Independencia, en pleno casco histórico de la ciudad, y tendrá como destino la creación de la “Casa Alfonsín – Espacio Cultural y Patrimonial”

La decisión había sido comunicada meses atrás por Raúl Felipe, Ana María, Ricardo Luis, María Marcela, María Inés y Javier Ignacio Alfonsín, hijos del exmandatario, quienes resolvieron entregar el inmueble a la comunidad con una condición fundamental: que sea preservado y utilizado permanentemente para mantener viva la memoria de su padre, difundir su trayectoria y promover los valores democráticos. La aceptación quedó establecida mediante la Ordenanza 6022/26, aprobada por el cuerpo deliberativo chascomunense.

La propiedad tiene además un fuerte valor simbólico. No se trata de la casa donde Alfonsín pasó su infancia, sino de una vivienda adquirida durante la década de 1980, cuando ya era una figura política de alcance nacional. Allí permanecía durante sus estadías en Chascomús y recibió a numerosas personalidades de la vida política e institucional argentina. Su ubicación también resulta particularmente significativa: está frente al edificio municipal y muy cerca del Concejo Deliberante donde Alfonsín había comenzado su carrera política como concejal en 1954.

¿Qué harán con la casa?

El proyecto prevé convertirla en un espacio público histórico, cultural, patrimonial y educativo, que podrá incluir una casa museo, centro de interpretación, biblioteca especializada, archivo documental y salas destinadas a exposiciones permanentes y temporarias. También podrá utilizarse para conferencias, seminarios, actividades educativas y académicas, investigaciones, presentaciones de libros, conciertos y otras propuestas culturales relacionadas con la democracia y la historia contemporánea argentina.

La futura Casa Alfonsín se integrará además al programa “Chascomús, Km 0 de la Democracia”, con el que el Municipio busca consolidar a la ciudad natal del expresidente como un punto de referencia histórico y turístico relacionado con la recuperación democrática de 1983. Hasta ahora, la vivienda formaba parte de ese recorrido, pero al ser una propiedad privada los visitantes solamente podían observarla desde el exterior. Cuando el proyecto esté concretado, podrá convertirse en la primera casa de Alfonsín en Chascomús abierta al público con esta finalidad.

Tras la aprobación del Concejo Deliberante, el Departamento Ejecutivo quedó autorizado para avanzar con los trámites administrativos, notariales y registrales necesarios para perfeccionar la transferencia del dominio y completar formalmente su incorporación al patrimonio municipal. De esta manera, un lugar estrechamente relacionado con la vida de uno de los protagonistas centrales de la recuperación democrática argentina dejará de ser un ámbito privado para transformarse en un espacio de memoria abierto a vecinos, estudiantes, investigadores y visitantes de todo el país