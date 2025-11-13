Un intendente bonaerense renunció para sumarse a la Legislatura

El intendente de Bolívar, Marcos Pisano, presentó este jueves ante el Concejo Deliberante su renuncia indeclinable al cargo que ocupa desde 2017. La dimisión será efectiva a partir del 10 de diciembre, fecha en la que asumirá su banca en el Senado bonaerense, tras haber sido electo en las elecciones legislativas del pasado 7 de septiembre.

Según detalla la nota ingresada al Concejo Deliberante, Pisano fundamentó su decisión en el cumplimiento del mandato popular obtenido en los comicios provinciales. “Quiero comunicar mi renuncia indeclinable al cargo de intendente del Partido de Bolívar a partir del 10 de diciembre. La decisión se fundamenta en razón de haber resultado electo para ocupar el cargo de Senador Provincial por la Séptima Sección Electoral”, expresó el dirigente.

Con la salida de Pisano, la conducción municipal quedará en manos del actual senador provincial Eduardo “Bali” Bucca, quien encabezó la lista de concejales de Fuerza Patria y resultó electo como primer concejal. Su asunción como intendente fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante.

Desde Bolívar señalaron que la noticia generó sorpresa, dado que se esperaba que Pisano solicitara una licencia para asumir transitoriamente en el Senado y no una renuncia definitiva. Según reconstruyeron medios locales, la determinación fue tomada de manera exclusiva por el jefe comunal saliente, sin mediar acuerdos previos con Bucca.

En el Senado bonaerense, Pisano se integrará al bloque del peronismo alineado con Sergio Massa, espacio que tiene entre sus referentes a Malena Galmarini y Valeria Arata. Se trata de un posicionamiento distinto al de Bucca, quien durante su paso por la Cámara alta trabajó junto al sector kirchnerista.