Último día para pagar deudas de ARBA con hasta 40% de descuento: qué impuestos entran y cómo tramitarlo

Si tenés impuestos atrasados en la provincia de Buenos Aires, este viernes 13 de noviembre es la última oportunidad para acceder a los mayores descuentos del plan especial de pagos de ARBA. Al finalizar la jornada, concluirá la primera etapa del programa y las bonificaciones comenzarán a reducirse.

Quienes regularicen su situación hoy pueden obtener hasta un 40% de quita sobre la deuda. Repasá cómo funciona el cronograma escalonado hasta fin de año, qué tributos están incluidos y por qué estar al día será clave para los descuentos de 2027.

Los porcentajes de descuento que vencen hoy y cómo sigue el cronograma

Durante esta primera etapa, que finaliza este viernes 13 de noviembre, ARBA ofrece los beneficios más altos del régimen: 40% de descuento por pago al contado, 20% en tres cuotas y 15% en seis cuotas.

A partir de este sábado 14 de noviembre, el programa continuará vigente hasta el 31 de diciembre, pero con quitas menores distribuidas en tres tramos:

Del 14 al 27 de noviembre: 35% de descuento al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas.

al contado, en tres cuotas y en seis cuotas. Del 28 de noviembre al 11 de diciembre: 30% de descuento al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas.

al contado, en tres cuotas y en seis cuotas. Del 12 al 31 de diciembre: 30% de descuento únicamente para pagos al contado.

Desde el organismo aclararon que, en todos los casos, las bonificaciones aplicadas no podrán superar el monto del capital adeudado.

Qué impuestos y deudas se pueden regularizar

El régimen abarca los tributos sobre Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario (Básico y Complementario), Automotor y Embarcaciones Deportivas.

Permite incluir deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso si se encuentran en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización. También se pueden incorporar obligaciones de 2026, con la única excepción del Impuesto de Sellos.

Por qué conviene ponerse al día antes de 2027

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, remarcó que regularizar las obligaciones antes de fin de año será un requisito indispensable para acceder a las bonificaciones impositivas durante 2027.

Además, el esquema previsto para el próximo año premiará especialmente a quienes sostengan una buena conducta tributaria y paguen en tiempo y forma sin necesidad de recurrir a moratorias.

Paso a paso: cómo adherirse de forma 100% digital

La gestión se realiza íntegramente por internet, sin necesidad de acudir a un centro de atención presencial. Para consultar el estado de deuda, simular las cuotas y confirmar la adhesión, hay que ingresar al sitio oficial.

Quienes precisen plazos de financiación más largos que los ofrecidos en este esquema especial tienen la posibilidad de optar por los planes habituales de ARBA, que contemplan mayor cantidad de cuotas.