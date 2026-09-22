¿el viernes 25 de septiembre es feriado? Dónde no se trabaja y quiénes tienen fin de semana largo

El viernes 25 de septiembre de 2026 tendrá un régimen especial para miles de personas y, en algunos casos, permitirá comenzar un fin de semana largo de tres días.

La situación cambia según el lugar de residencia y el sector laboral: hay municipios y localidades de la Provincia de Buenos Aires alcanzados por feriados locales, mientras que en otra provincia del país se dispuso un asueto educativo para esa misma jornada.

Por eso, ante la pregunta “¿el viernes 25 de septiembre es feriado?”, primero hay que mirar dónde vive y trabaja cada persona. No todos tendrán el mismo calendario.

¿El viernes 25 de septiembre es feriado?

El viernes 25 de septiembre habrá una jornada no laborable en determinados puntos de la Provincia de Buenos Aires por celebraciones patronales y aniversarios fundacionales.

El cronograma oficial incluye ese día a Merlo, San Emilio y Bayauca. En estos lugares, la medida tiene distinto alcance según se trate de trabajadores de la administración pública, Banco Provincia o actividad privada.

En cambio, el 25 de septiembre no integra el calendario de feriados nacionales de alcance general. Es decir, no será feriado para todos los trabajadores del país.

Ver también: Septiembre 2026 llega sin feriados nacionales: cuándo es el próximo fin de semana largo

Dónde no se trabaja el viernes 25 de septiembre en Provincia de Buenos Aires

De acuerdo con el cronograma oficial de feriados locales, el viernes 25 aparecen tres lugares de la Provincia de Buenos Aires:

Lugar Partido Motivo Merlo Merlo Celebración patronal San Emilio General Viamonte Aniversario fundacional Bayauca Lincoln Aniversario fundacional

La normativa provincial establece estas jornadas como no laborables para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los lugares alcanzados.

Para la industria, el comercio y las restantes actividades, en cambio, se establece el carácter de feriado optativo. Esto significa que no necesariamente cerrarán todos los comercios o empresas privadas.

El régimen surge de las disposiciones del Ministerio de Gobierno bonaerense para las festividades locales de septiembre. La normativa oficial de la Provincia de Buenos Aires establece el alcance para la administración pública, Banco Provincia y las actividades privadas.

Quiénes pueden tener fin de semana largo desde el viernes 25

Para los trabajadores alcanzados por la jornada no laborable que normalmente descansan los sábados y domingos, el calendario puede generar tres días consecutivos sin actividad:

Viernes 25 de septiembre: jornada no laborable en los lugares alcanzados.

jornada no laborable en los lugares alcanzados. Sábado 26 de septiembre: descanso habitual para quienes trabajan de lunes a viernes.

descanso habitual para quienes trabajan de lunes a viernes. Domingo 27 de septiembre: descanso semanal.

De esta forma, parte de los empleados públicos y trabajadores alcanzados en Merlo, San Emilio y Bayauca podrán tener un fin de semana extendido.

Ver también: Cuándo es el próximo fin de semana largo: octubre tendrá tres días de descanso confirmados

Para el sector privado la situación puede ser diferente, ya que la disposición establece un régimen optativo para industria, comercios y otras actividades.

Qué pasa en Maipú y Carmen de Areco el sábado 26

El cronograma bonaerense suma otras dos fechas inmediatamente después del viernes 25. Tanto Maipú como Carmen de Areco tienen su aniversario fundacional el sábado 26 de septiembre.

Fecha Partido Motivo Sábado 26 de septiembre Maipú Aniversario fundacional Sábado 26 de septiembre Carmen de Areco Aniversario fundacional

En el calendario de Banco Provincia ambas fechas aparecen señaladas especialmente porque el aniversario coincide con un sábado, una jornada que ya es no laborable para gran parte de los trabajadores.

Por lo tanto, Maipú y Carmen de Areco forman parte del calendario especial de ese fin de semana, aunque su fecha local es el sábado 26 y no el viernes 25.

¿Es feriado el viernes 25 en toda la Provincia de Buenos Aires?

La medida no alcanza a toda la Provincia de Buenos Aires. En ciudades y municipios que no tengan una disposición local específica, el viernes continuará con su funcionamiento habitual.

Esto incluye a buena parte del territorio bonaerense. Por ejemplo, el viernes 25 no aparece como feriado local en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Tandil o Bahía Blanca.

La diferencia es importante porque los feriados municipales o locales no tienen el mismo alcance que un feriado nacional.

También habrá asueto el viernes 25 de septiembre en Jujuy

La fecha tendrá además una particularidad fuera del territorio bonaerense. El Gobierno de Jujuy dispuso asueto escolar para el jueves 24 y viernes 25 de septiembre en el marco de la 75° Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La medida alcanza a instituciones de Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior, tanto de gestión pública como privada, social y cooperativa, en todo el territorio provincial.

El asueto fue dispuesto mediante el Decreto 5953-E. Quedan exceptuadas aquellas actividades educativas que hayan sido programadas previamente.

La disposición puede consultarse en el sitio oficial del Gobierno de Jujuy.

Entonces, ¿quiénes trabajan normalmente el viernes 25?

Fuera de las excepciones locales y sectoriales, el viernes 25 será una jornada laboral habitual. No existe un feriado nacional general para esa fecha dentro del calendario argentino de 2026.

En términos prácticos, la situación queda de la siguiente manera:

Merlo: jornada especial el viernes 25 por celebración patronal.

jornada especial el viernes 25 por celebración patronal. San Emilio: jornada especial el viernes 25 por aniversario fundacional.

jornada especial el viernes 25 por aniversario fundacional. Bayauca: jornada especial el viernes 25 por aniversario fundacional.

jornada especial el viernes 25 por aniversario fundacional. Maipú: aniversario fundacional el sábado 26.

aniversario fundacional el sábado 26. Carmen de Areco: aniversario fundacional el sábado 26.

aniversario fundacional el sábado 26. Jujuy: asueto escolar provincial el viernes 25.

asueto escolar provincial el viernes 25. Resto del país: jornada habitual, salvo otra disposición provincial, municipal o sectorial específica.

¿Cuándo es el próximo feriado nacional?

Para quienes no estén alcanzados por estas excepciones, habrá que esperar hasta octubre para el próximo feriado nacional.

El siguiente será el lunes 12 de octubre de 2026, que permitirá formar un fin de semana largo de tres días para quienes habitualmente descansan sábados y domingos.