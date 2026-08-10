Triple crimen de chascomús: hoy debía comenzar el juicio contra francisco reddy pero fue postergado

El juicio oral contra Francisco Waldemar Reddy, único acusado por el triple crimen ocurrido en diciembre de 2023 en un establecimiento rural del partido de Chascomús, debía comenzar este lunes 10 de agosto en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Dolores. Sin embargo, por cuestiones de carácter procesal, el inicio del debate fue postergado y quedó previsto para el próximo 10 de septiembre.

La decisión genera expectativa en toda la región, donde el caso provocó una profunda conmoción por las características del hecho y por el vínculo familiar entre el acusado y las víctimas.

Reddy está acusado de los asesinatos de su padre, Diego Reddy, de la pareja de su padre, María Eugenia Suárez, y de su hermano menor, Ignacio Reddy, de apenas 12 años. Los tres fueron asesinados el 29 de diciembre de 2023 en un campo ubicado en el partido de Chascomús.

La investigación quedó a cargo del fiscal Jonatan Robert, quien impulsó la elevación de la causa a juicio. La acusación contempla distintas figuras de homicidio agravado, entre ellas el homicidio calificado por el vínculo y por alevosía, delitos que contemplan una expectativa de pena de prisión perpetua.

Un caso que conmocionó a toda la región

Desde aquella tarde de diciembre de 2023, la investigación reunió distintos elementos que, según la acusación fiscal, comprometerían al imputado. Entre las evidencias mencionadas durante la investigación aparecen el arma secuestrada, vainas servidas, huellas y registros de cámaras de seguridad, además de otros indicios incorporados al expediente.

Reddy, quien al momento de los hechos era integrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, permanece detenido y hasta el momento se negó a declarar ante la Justicia.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Dolores, el mismo órgano judicial que tuvo a su cargo el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa.

La expectativa por una fecha definitiva

La postergación del juicio vuelve a extender la espera de familiares, allegados y de una sociedad que sigue reclamando que el caso llegue finalmente a una instancia de resolución judicial.

Tras más de dos años y medio desde el triple crimen, la expectativa está puesta ahora en que el próximo 10 de septiembre pueda comenzar efectivamente el debate oral y que no se produzcan nuevas postergaciones.