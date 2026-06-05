Trenes argentinos: el nuevo mapa de tarifas para los servicios de larga distancia desde buenos aires

Trenes Argentinos aplicó un nuevo esquema de incrementos en sus principales ramales de larga distancia que parten desde la Ciudad de Buenos Aires. La medida busca adecuar los valores de los boletos frente al panorama económico actual, modificando el costo de los tramos más solicitados por los usuarios.

A continuación, te mostramos detalladamente cómo quedaron los precios de referencia para viajar en categorías Primera y Pullman desde las terminales porteñas.

El nuevo cuadro tarifario tramo por tramo

Los destinos más populares sufrieron variaciones en sus ventanillas de venta, quedando las tarifas fijadas con los siguientes montos base:

Hacia Rosario Norte: El pasaje en categoría Primera se fijó entre $11.000 y $13.200 , mientras que el sector Pullman oscila entre $13.200 y $15.900 .

El pasaje en categoría , mientras que el sector . Hacia Bragado: Para viajar desde la terminal de Once, el boleto mínimo en Primera cuesta $7.500 y la opción de Pullman sale $9.000 .

Para viajar desde la terminal de Once, el boleto mínimo en y la opción de . Hacia Junín: El recorrido que inicia en Retiro actualizó su tarifa general estableciendo el pasaje de cabecera a $10.800.

Estaciones y terminales de salida afectadas

Los aumentos se aplican de forma directa en los corredores que conectan la Capital Federal con importantes distritos y provincias vecinas:

Terminal de Retiro: Afecta a los servicios que viajan con destino a Rosario Norte y al partido de Junín .

Afecta a los servicios que viajan con destino a y al partido de . Terminal de Once: Impacta en los pasajeros que utilizan el ramal hacia la localidad de Bragado .

Impacta en los pasajeros que utilizan el ramal hacia la localidad de . Terminal de Plaza Constitución: Modifica los valores del corredor bonaerense que viaja hacia Mar del Plata.

Qué descuentos se mantienen vigentes

A pesar de las subas confirmadas, la empresa ferroviaria ratificó que continuarán activos los beneficios habituales para aliviar el bolsillo de sectores vulnerables: