Tren Sarmiento se reanudó tras el descarrilamiento, sin víctimas fatales pero con heridos

Andrea Fernández
Descarrilamiento de tren Sarmiento en Liniers: 19 heridos, nueve requieren hospitalización

El servicio del Tren Sarmiento se reanudó este martes por la tarde después de un descarrilamiento que tuvo lugar a la altura de la estación Liniers, dejando al menos 20 heridos leves. Aunque el servicio volvió a operar cerca de las 18.30, las formaciones no se detienen en Liniers mientras continúan las labores de peritaje y reparación en la zona afectada.

Detalles del incidente y respuesta de emergencias

El descarrilamiento ocurrió alrededor de las 15.50, cuando una formación que se dirigía de Moreno a Once se salió de las vías por motivos que aún están bajo investigación. En la respuesta al incidente participaron personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, el SAME, y el Grupo Especial de Rescate (GER), además de un puesto comando y una unidad médica que operaron hasta entrada la noche.

Las autoridades reportaron que 20 pasajeros presentaron politraumatismos y recibieron atención en el lugar antes de ser trasladados a distintos hospitales, aunque su estado no es grave. El titular del SAME, Alberto Crescenti, aseguró que “no hay víctimas fatales”, mientras que uno de los carriles de la avenida Rivadavia permaneció cortado para facilitar los trabajos de los equipos de emergencias.

Investigaciones en curso y declaraciones oficiales

En un comunicado, Trenes Argentinos informó que “las causas del suceso son materia de investigación y solo podrán determinarse una vez que se despeje la vía y se realicen los peritajes correspondientes”. Esta declaración indica la seriedad con la que se está abordando la situación y la importancia de esclarecer el incidente.

Además, María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, una de las víctimas de la Tragedia de Once, se pronunció sobre el hecho, señalando que “es muy triste lo que pasó”. Su comentario refleja la sensibilidad que rodea a este tipo de incidentes en el contexto del sistema ferroviario argentino.

El incidente ha provocado una respuesta coordinada entre diversas agencias de emergencias y ha resaltado el compromiso de los servicios de salud pública para atender a los afectados.

