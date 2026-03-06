Tren a Mar del Plata: Habilitan la venta de pasajes para marzo y Semana Santa con tarifas actualizadas

Trenes Argentinos ha habilitado oficialmente la venta de pasajes para el servicio de larga distancia que une la terminal de Constitución con Mar del Plata para todo el mes de marzo de 2026, incluyendo el esperado fin de semana largo de Semana Santa. Esta noticia es clave para los turistas que buscan una alternativa económica y previsible frente a los constantes aumentos en los pasajes de micro y combustibles, consolidando al tren como el medio de transporte más demandado de la temporada.

Los pasajes están disponibles tanto en las boleterías de las terminales como a través de la página web oficial de la empresa, donde se mantiene un beneficio exclusivo para los usuarios digitales.

Frecuencias y horarios para marzo de 2026

Para este mes, el servicio mantiene sus frecuencias diarias habituales, reforzando la conectividad durante los días de mayor recambio turístico:

Lunes a viernes: Salen dos servicios diarios desde Constitución a las 6:08 y 9:35 horas. Los regresos desde Mar del Plata son a las 9:59 y 14:12 horas.

Salen dos servicios diarios desde Constitución a las 6:08 y 9:35 horas. Los regresos desde Mar del Plata son a las 9:59 y 14:12 horas. Refuerzo de viernes: Se suma una frecuencia directa (sin paradas intermedias) que parte de Constitución a las 17:10 y regresa de la ciudad balnearia los lunes a la madrugada.

Se suma una frecuencia directa (sin paradas intermedias) que parte de Constitución a las 17:10 y regresa de la ciudad balnearia los lunes a la madrugada. Sábados y domingos: Los horarios de salida desde Buenos Aires se fijaron a las 6:00 y 9:15, mientras que los retornos son a las 9:18 y 13:14 horas respectivamente.

Para el periodo de Semana Santa, que en 2026 comienza el jueves 2 de abril (unido al feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas), se espera que Trenes Argentinos habilite formaciones adicionales para cubrir la alta demanda de lo que será el último gran movimiento turístico del verano.

Tarifas y cómo obtener el 10% de descuento

Los precios de los boletos han sufrido una actualización acorde al esquema tarifario vigente para este año. Los valores actuales por tramo son:

Clase Primera: $30.000.

Clase Pullman: $36.000.

Es fundamental recordar que la compra a través de la web oficial de Trenes Argentinos otorga un 10% de descuento automático en el valor del pasaje. Asimismo, los jubilados y pensionados mantienen el beneficio del 40% de descuento, mientras que las personas con CUD pueden viajar sin cargo realizando el trámite previo de reserva online.

El paso obligatorio: Confirmación de viaje

Un dato crucial que los pasajeros no deben olvidar para evitar perder su lugar es la confirmación de viaje. Este trámite es obligatorio y debe realizarse entre las 72 y 24 horas previas a la partida del tren.

Para hacerlo, el usuario debe ingresar a la web de Trenes Argentinos, dirigirse a la sección “Confirmación de viaje” e ingresar el número de reserva y código de seguridad que figuran en el ticket. Una vez completado el paso, el pasaje válido para subir al tren llegará por correo electrónico. Sin este procedimiento, el sistema libera el asiento y el pasajero no podrá abordar la formación.

Servicios a bordo y comodidades

El tren a Mar del Plata sigue destacándose por su confort. Todas las unidades cuentan con aire acondicionado frío/calor, asientos reclinables y espacios accesibles para personas con movilidad reducida. El coche comedor permanece habilitado, ofreciendo un menú de cafetería y snacks, aunque se recomienda a los pasajeros llevar sus propios alimentos para viajes de larga duración.

Además de las terminales de cabecera, el servicio realiza paradas intermedias en localidades estratégicas como Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli, Dolores, General Guido, Maipú, Las Armas, Pirán, Vidal y Vivoratá, facilitando el transporte regional en el corredor de la Autovía 2.