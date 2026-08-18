Travel sale 2026: del 24 al 30 de agosto habrá descuentos en pasajes, hoteles y paquetes turísticos

La 12° edición del Travel Sale ya tiene fecha confirmada y traerá importantes oportunidades para contratar servicios turísticos en la Argentina y el exterior.

Durante toda una semana, agencias de todo el país desplegarán sus promociones exclusivas para la compra anticipada de aéreos, alojamientos y excursiones.

Fechas y duración de la semana de promociones

El Travel Sale 2026 se llevará a cabo desde el lunes 24 de agosto a las 00:00 hasta el domingo 30 de agosto.

Aunque la campaña oficial se extenderá durante esos siete días, es habitual que muchas de las empresas participantes prolonguen sus beneficios algunos días más.

Servicios incluidos y tipos de beneficio disponibles

Las promociones abarcan descuentos en vuelos, hoteles, paquetes turísticos, excursiones, traslados y asistencia médica internacional.

Entre los beneficios destacados se incluirán compras anticipadas para destinos nacionales, equipaje extra sin costo y tarifas especiales en coberturas de salud para viajes al extranjero.

Agencias participantes y registro anticipado

El evento es organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) y cuenta con la participación de más de 100 agencias de viajes.

Para recibir alertas de último momento y novedades antes del inicio de las ofertas, los usuarios pueden registrarse en el sitio web oficial completando su nombre, correo electrónico y número de contacto.

Cómo concretar las compras de manera segura

Todas las ofertas se consultan de forma centralizada en la plataforma oficial del evento, desde donde se redirige directamente a los sitios de las agencias habilitadas.

Para aprovechar al máximo la semana de descuentos, se recomienda verificar las promociones en la ventana temporal oficial y comparar precios directamente en los canales verificados de cada prestador.