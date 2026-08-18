Travel sale 2026: del 24 al 30 de agosto habrá descuentos en pasajes, hoteles y paquetes turísticos

La 12° edición del Travel Sale ya tiene fecha confirmada y traerá importantes oportunidades para contratar servicios turísticos en la Argentina y el exterior.
Durante toda una semana, agencias de todo el país desplegarán sus promociones exclusivas para la compra anticipada de aéreos, alojamientos y excursiones.
Fechas y duración de la semana de promociones
El Travel Sale 2026 se llevará a cabo desde el lunes 24 de agosto a las 00:00 hasta el domingo 30 de agosto.
Travel Sale 2026: confirman la fecha del evento con descuentos y financiación en viajes
Aunque la campaña oficial se extenderá durante esos siete días, es habitual que muchas de las empresas participantes prolonguen sus beneficios algunos días más.
Servicios incluidos y tipos de beneficio disponibles
Las promociones abarcan descuentos en vuelos, hoteles, paquetes turísticos, excursiones, traslados y asistencia médica internacional.
Entre los beneficios destacados se incluirán compras anticipadas para destinos nacionales, equipaje extra sin costo y tarifas especiales en coberturas de salud para viajes al extranjero.
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Agencias participantes y registro anticipado
El evento es organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) y cuenta con la participación de más de 100 agencias de viajes.
Para recibir alertas de último momento y novedades antes del inicio de las ofertas, los usuarios pueden registrarse en el sitio web oficial completando su nombre, correo electrónico y número de contacto.
Cómo concretar las compras de manera segura
Todas las ofertas se consultan de forma centralizada en la plataforma oficial del evento, desde donde se redirige directamente a los sitios de las agencias habilitadas.
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Para aprovechar al máximo la semana de descuentos, se recomienda verificar las promociones en la ventana temporal oficial y comparar precios directamente en los canales verificados de cada prestador.