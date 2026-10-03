Bajo la lluvia y con mucha fe: una multitud avanza hacia luján

Ni la lluvia ni las condiciones adversas lograron detener una de las manifestaciones de fe más multitudinarias de la Argentina. Miles de peregrinos comenzaron este sábado 3 de octubre su camino hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en el marco de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, avanzando con pilotos, paraguas y ropa impermeable mientras las precipitaciones acompañan buena parte de las primeras horas de la jornada.

La tradicional caminata se desarrolla este año bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y tiene como punto de partida el Santuario de San Cayetano, desde donde la imagen peregrina de la Virgen inicia a las 10:00 horas un recorrido de casi 60 kilómetros hasta llegar al Santuario de Nuestra Señora de Luján.

La lluvia se convirtió así en una protagonista inesperada de la jornada. Desde las primeras horas, numerosos grupos comenzaron a movilizarse preparados para enfrentar un sábado marcado por la inestabilidad, con lluvias y tormentas de variada intensidad previstas durante distintos momentos del recorrido. A pesar del tiempo, la postal vuelve a repetirse: familias, jóvenes, adultos y comunidades religiosas avanzando hacia Luján para agradecer, pedir o simplemente renovar su devoción a la Virgen.

El enorme movimiento de peregrinos está acompañado por un importante dispositivo de asistencia. Más de 60 puestos sanitarios fueron dispuestos a lo largo del recorrido, mientras que en Luján se implementó un operativo especial de tránsito, seguridad y atención sanitaria para recibir a la multitud que irá llegando durante el sábado y especialmente durante la madrugada del domingo.

La jornada culminará con uno de los momentos más esperados de cada edición: la Misa central será celebrada este domingo 4 de octubre a las 7:00 horas, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

Bajo la lluvia, con kilómetros por delante y una misma meta, miles de peregrinos vuelven a protagonizar este fin de semana una de las expresiones de fe más tradicionales del país: llegar caminando hasta los pies de la Virgen de Luján.