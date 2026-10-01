¿se viene un cambio radical en las jubilaciones? La propuesta para eliminar los impuestos al trabajo y transformar el sistema

¿Alcanzan los aportes actuales para sostener las jubilaciones o el sistema necesita una transformación total de fondo? Patricia Bullrich planteó modificar el esquema previsional para que la cobertura ya no dependa exclusivamente de la empleabilidad formal.

Eliminación de aportes laborales y financiamiento con impuestos generales

Durante su exposición en el Coloquio IDEA, la senadora argumentó que se deben eliminar los impuestos directos al trabajo para terminar con la brecha entre empleo formal e informal.

El diagnóstico presentado señala que actualmente el 70% de las jubilaciones se financia mediante impuestos generales, mientras que solo el 30% proviene de la recaudación directa de aportes.

Esquema mixto de cobro: base estatal y fondo de ahorro

La propuesta busca remplazar el sistema tradicional por una cobertura garantizada por impuestos generales que reciba todo ciudadano por sus tributos abonados durante su vida activa.

Esta base estatal se complementaría con un mecanismo de ahorro individual o por convenio colectivo, similar al funcionamiento del fondo de cese laboral (FAL).

Crisis del modelo fordista y la relación de aportantes

La senadora fundamentó la reforma en la transformación del mercado de trabajo, asegurando que el modelo de empleo para toda la vida ha desaparecido impulsado por la tecnología y la inteligencia artificial.

Bajo el esquema actual, solo 6.000.000 de trabajadores formales sostienen a 20.000.000 de personas, lo que según su análisis solo permite repartir montos que generan haberes de pobreza.

Competitividad empresarial y costos de contratación

En su mensaje dirigido al sector empresarial, la legisladora vinculó la reforma previsional con la necesidad de reducir el costo argentino para competir internacionalmente.

Al remover la carga tributaria sobre los salarios, se busca incentivar la contratación directa y simplificar el registro de los trabajadores en todo el país.