Tragedia en ruta 2: un muerto tras violento choque de un auto contra un camión y una camioneta en castelli

Un fatal accidente de tránsito se produjo durante la mañana de este sábado en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 176, en jurisdicción del partido de Castelli, donde una persona perdió la vida.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:00 horas, cuando, por circunstancias que deberán ser determinadas mediante las correspondientes pericias, un automóvil impactó contra la parte trasera de un camión que circulaba por la autovía.

Tras el fuerte impacto, el vehículo terminó debajo de una camioneta que también se desplazaba en el mismo sentido, configurándose una colisión en la que quedaron involucrados tres rodados.

Como consecuencia de la violencia del choque, el conductor del automóvil sufrió heridas de extrema gravedad y falleció, mientras que los ocupantes del camión y de la camioneta resultaron ilesos.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Vial de Castelli, dotaciones de Bomberos Voluntarios de Castelli y personal del servicio de emergencias de la misma ciudad, que desplegaron un importante operativo para asistir a las personas involucradas y asegurar el sector.

Durante las tareas de los equipos de emergencia y la realización de las pericias destinadas a establecer la mecánica del siniestro, la circulación por la Ruta 2 permaneció parcialmente interrumpida, situación que provocó demoras para quienes transitaban por el sector.