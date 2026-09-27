Desde octubre cambia un trámite en la provincia y ya no podrá hacerse en papel

La Provincia de Buenos Aires puso en marcha una serie de cambios en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) y uno de ellos empezará a sentirse con fuerza desde el 1 de octubre. A partir de esa fecha, un trámite que hasta ahora todavía podía canalizarse de otras maneras pasará a ser exclusivamente digital.

La novedad fue comunicada por el organismo al informar el alcance de la Disposición DPPJ N° 64, que amplía las opciones de tramitación remota y reorganiza distintos procedimientos administrativos. Para asociaciones civiles, fundaciones, sociedades y otras entidades sujetas a fiscalización, se trata de un cambio importante que conviene tener en el radar.

El punto más sensible es que, desde el 01/10/2026, todas las denuncias sobre entidades sujetas a la fiscalización de la DPPJ deberán tramitarse únicamente de forma digital y remota, a través de los formularios habilitados en el sitio oficial.

Qué cambia en Personas Jurídicas desde octubre

Según informó la propia DPPJ en su sitio web oficial, la nueva disposición trae tres modificaciones principales:

Tramitación digital optativa para legajos menores a 260.000.

para legajos menores a 260.000. Modificación en las tasas para la solicitud de digitalización de legajos.

para la solicitud de digitalización de legajos. Obligatoriedad de denuncias digitales a partir del 1 de octubre de 2026.

En el caso de los legajos menores a 260.000, se habilita la posibilidad de iniciar trámites posteriores a la constitución o inscripción inicial mediante el sistema digital y remoto, sin necesidad de digitalizar previamente la totalidad del legajo. Esa opción es optativa, no obligatoria.

La segunda novedad pasa por las tasas para pedir la digitalización de legajos. Allí se estableció un nuevo criterio de cobro, con una tasa administrativa y, cuando corresponda, una tasa preferencial cada tres expedientes a digitalizar, con topes máximos definidos por la norma.

A quiénes puede impactar este cambio en la Provincia

El cambio puede resultar relevante para dirigentes de clubes, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, sociedades y estudios profesionales que habitualmente interactúan con la DPPJ. En muchos casos, la principal implicancia es que habrá que adaptar la gestión a un esquema más digital y con menos margen para la presentación tradicional en papel.

Eso puede traer ventajas en tiempos y seguimiento, pero también exige revisar usuarios, claves, documentación escaneada y familiaridad con los formularios digitales. Por eso, quienes tengan trámites pendientes o prevean realizar denuncias en los próximos días harían bien en anticiparse.

La información oficial y los formularios se encuentran disponibles en el portal de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Allí también puede consultarse el detalle de la disposición y el nuevo esquema de trabajo.

Con este paso, la Provincia sigue profundizando la digitalización de trámites administrativos. Y para muchas entidades bonaerenses, octubre llegará con una forma diferente de gestionar uno de los procedimientos más delicados ante el organismo.