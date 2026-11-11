Tramitar el dni y el pasaporte será más caro: los precios confirmados

Mediante la Disposición 759/2026 del Registro Nacional de las Personas (Renaper), publicada este miércoles 11 de noviembre, se fijaron los nuevos aranceles que comenzarán a regir a partir del 21 de noviembre de 2026.

A continuación, repasamos la tabla completa de valores, el costo de las versiones rápidas y cómo funciona el nuevo mecanismo de actualización.

Cuánto costará el pasaporte argentino desde el 21 de noviembre

La normativa introduce aumentos significativos para la expedición de documentos de viaje, alcanzando también a extranjeros y refugiados. Los nuevos aranceles confirmados son:

Pasaporte ordinario (entrega regular): $130.000 .

. Pasaporte de entrega exprés: $260.000 .

. Pasaporte de resolución inmediata: $429.000 (disponible solo en oficinas habilitadas).

(disponible solo en oficinas habilitadas). Pasaporte excepcional para extranjeros y documentos para apátridas o refugiados:$130.000.

Cabe destacar que si se detecta un error formal de expedición comprobable dentro de los 90 días corridos posteriores a la entrega, la reposición del documento será totalmente gratuita.

Nuevos precios para tramitar el DNI regular, exprés y al instante

En paralelo a los pasaportes, el Renaper actualizó los valores para la emisión del Documento Nacional de Identidad, duplicando la tarifa básica vigente hasta ahora:

DNI regular: pasa de $10.000 a $20.000 .

pasa de $10.000 a . DNI exprés: costará $52.000 .

costará . DNI al instante: ascenderá a $114.000 .

ascenderá a . DNI para extranjeros: tendrá un valor de $40.000.

Qué es la Unidad Arancelaria Documental y cómo ajustará las tarifas

La principal novedad de la disposición es que los aranceles dejan de ser montos fijos en pesos para medirse en Unidades Arancelarias Documentales (UAD). El valor inicial de cada unidad fue fijado en $1.000.

Bajo este esquema, cada trámite tiene asignada una cantidad fija de unidades (por ejemplo, 130 UAD para el pasaporte común y 260 UAD para el exprés). Esto permitirá al organismo actualizar los precios periódicamente modificando únicamente el valor de la unidad.

Cómo es el nuevo DNI electrónico y quiénes deben cambiarlo

La suba tarifaria acompaña la implementación progresiva del nuevo DNI electrónico (aprobado por la Disposición 55/2026), impreso en policarbonato con grabado láser y un chip sin contacto que encripta datos biométricos.

Desde el organismo aclararon que no es obligatorio reemplazar los documentos actuales. Los DNI y pasaportes ya emitidos mantienen su plena validez hasta la fecha de vencimiento impresa en cada ejemplar.