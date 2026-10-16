Telecom vendió más de 6 millones de clientes a metrotel: cómo será el traspaso y qué pasará con tuenti

Si contás con servicio de telefonía celular o conectividad fija, el mercado de las telecomunicaciones acaba de sellar una de sus mayores transacciones comerciales.

Telecom Argentina aceptó la oferta formal de Metrotel para transferirle una cartera masiva de clientes por USD 450 millones más IVA.

Por qué se realiza la venta y qué exigencias fijó el Gobierno

La operación responde a una condición directa establecida por el Tribunal de Defensa de la Competencia para autorizar la compra de Telefónica por parte de Telecom.

Para evitar una posición dominante de mercado, la compañía debió desprenderse de líneas activas, espectro radioeléctrico y redes de fibra óptica.

El monto convenido de USD 450 millones se abonará en cuotas e incluye el traspaso de activos e infraestructura de red.

La cantidad de clientes traspasados y cómo afecta el servicio

El volumen de usuarios abarcado por la venta comprende tanto servicios móviles como residenciales:

Servicios móviles: pasará un total de 6.005.425 usuarios , repartidos entre 4.002.013 del AMBA y 2.003.412 del resto del país.

pasará un total de , repartidos entre 4.002.013 del AMBA y 2.003.412 del resto del país. Internet residencial: se ceden 211.566 clientes de banda ancha con línea fija asociada.

se ceden de banda ancha con línea fija asociada. Resguardo de condiciones: la migración mantendrá los contratos vigentes, saldo prepago no consumido, promociones aplicables y numeración.

Cuándo se realiza la migración y qué pasa con la marca Tuenti

La prestación de los servicios para los clientes móviles transferidos se gestionará bajo la marca Tuenti, mediante una licencia exclusiva de USD 1 millón anuales.

A esto se le suma la transferencia de la red de fibra óptica al hogar (FTTH) desplegada en la Ciudad de Buenos Aires y equipamiento técnico clave.

El proceso de migración tecnológica demandará unos 60 días y prevé finalizar antes de fin de año, sujeto a las aprobaciones correspondientes del Enacom.