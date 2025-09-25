Tragedia: dos hermanas de 7 y 10 años mueren atropelladas al cruzar la calle

Un trágico accidente en Mendoza ha resultado en la muerte de dos hermanas de 7 y 10 años. Las menores perdieron la vida al ser atropelladas mientras regresaban a casa tras la escuela.

Detalles del Accidente

El lamentable suceso se produjo en la calle Lavalle al 10.000 en Las Heras, Mendoza, cuando las niñas descendieron de un colectivo de la línea 600. Al cruzar la vía detrás del vehículo, otro micro que viajaba en sentido contrario las embistió, causando su muerte instantánea.

Vecinos de la zona, impactados por el evento, compartieron sus testimonios. Una mujer relató a Canal 7 que su nieto, quien viajaba en el colectivo, le comentó sobre el accidente: “Ellas estaban en el asfalto. Después una vecina sacó unas sábanas para taparlas”. Otro residente describió la escena como desgarradora, indicando que las niñas residían en la zona.

Los informes indican que las menores estaban bajo el cuidado de su abuelo. El conductor del colectivo involucrado, identificado como Daniel Heredia, de 36 años, enfrenta ahora una acusación formal de homicidio culposo.

Demandas por mejoras en la seguridad vial

Gabriela Lugones, vicedirectora jubilada de la escuela que asistían las niñas, hizo un llamado a las autoridades locales para que mejoren la transitabilidad del lugar, resaltando que no es el primer accidente fatal en la zona. Recordó el caso de otra niña que perdió la vida de manera similar: “Hace años atrás perdimos una chica de 2° grado, que se cruzó frente a un colectivo y fue atropellada por una camioneta”, aseguró.