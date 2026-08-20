¿Tenés un negocio que no exporta? Las condiciones clave para acceder al crédito en dólares del BCRA

Si tenés una PyME o empresa que opera 100% en el mercado interno y necesitás financiamiento accesible, una nueva norma del Banco Central promete cambiar las reglas del juego.

La autoridad monetaria emitió la Comunicación A 8467, que autoriza a los bancos a prestar dólares a personas jurídicas que no generan ingresos en divisas.

El cupo del 15% sobre los depósitos bancarios

La reglamentación permite a las entidades financieras destinar hasta un 15% de sus depósitos en dólares para otorgar créditos a firmas ajenas al comercio exterior.

El objetivo oficial busca volcar al circuito productivo e inversión local una porción del ahorro privado en moneda extranjera, que ya superó los US$ 40.000 millones.

Obligación de liquidar las divisas en el mercado oficial

Un punto central de la letra chica establece que los fondos obtenidos por las empresas deberán venderse en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para pasarse a pesos.

Este mecanismo impide que el crédito presione sobre las reservas y busca incrementar la oferta diaria de divisas en la plaza financiera oficial.

Evaluación del riesgo de descalce y devaluación

Para evitar quiebras ante un eventual salto cambiario, los bancos deberán analizar en detalle si el flujo de fondos en pesos del cliente soporta un aumento de la deuda.

Además, el BCRA exigirá a las entidades bancarias un capital mínimo 1,25 veces superior (un factor del 125%) al requerido para operaciones tradicionales.

Sectores beneficiados y el marco legal del Gobierno

La medida reglamenta lo dispuesto en el DNU 736/2026 impulsado por el Poder Ejecutivo para abaratar el costo crediticio frente a las tasas en pesos.

Entre los rubros con mayor demanda de estos créditos figuran la construcción y la industria automotriz, clave para dinamizar la actividad y el empleo privado.