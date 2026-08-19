AUBASA instalará nuevos detectores de velocidad en la Ruta 2: ¿Dónde estarán ubicados?

Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) avanzará con la instalación de cuatro nuevos controladores de velocidad sobre la Ruta 2, en un sector considerado de riesgo por la reiteración de siniestros viales.

Los nuevos equipos serán colocados en inmediaciones de la localidad de El Peligro, en el partido de La Plata, y tendrán como objetivo reforzar los controles y promover el cumplimiento de las velocidades máximas permitidas en uno de los principales corredores viales hacia la Costa Atlántica.

Cuatro dispositivos en puntos estratégicos

De acuerdo con la documentación correspondiente al Concurso de Precios N.º 127/2026, los controladores estarán ubicados en cuatro puntos de la traza:

Kilómetro 43 , sentido ascendente.

, sentido ascendente. Kilómetro 46 , sentido ascendente.

, sentido ascendente. Kilómetro 47 , sentido descendente.

, sentido descendente. Kilómetro 45, sentido descendente.

De esta manera, dos dispositivos controlarán a los vehículos que circulen hacia Mar del Plata, mientras que los otros dos estarán destinados al tránsito en dirección hacia Buenos Aires.

Los equipos tendrán capacidad para efectuar la lectura simultánea de dos carriles y estarán complementados por carteles LED, que permitirán informar a los conductores la velocidad a la que están circulando.

Una inversión cercana a los 100 mil dólares

La iniciativa contempla una inversión estimada en US$ 100.000 más IVA, incluyendo la provisión de los equipos, su montaje, configuración y puesta en funcionamiento.

La apertura de las ofertas está prevista para el 2 de septiembre, mientras que el plazo establecido para la ejecución y montaje de los dispositivos no deberá superar los 30 días desde la firma del contrato o la emisión de la correspondiente orden de compra.

Una zona marcada por los siniestros

La decisión de reforzar los controles se produce luego de una sucesión de accidentes, algunos de ellos fatales, registrados en este sector de la Autovía 2. La situación generó además reclamos y manifestaciones de vecinos que vienen reclamando mayores medidas de seguridad vial.

La incorporación de estos dispositivos se suma a otras acciones impulsadas por AUBASA para fortalecer la prevención y el monitoreo de las rutas bajo su concesión. Recientemente, la empresa puso en funcionamiento un nuevo Centro de Operaciones desde el cual se monitorean las 24 horas más de 500 cámaras distribuidas en distintas rutas y autopistas bonaerenses, entre ellas las rutas provinciales 2, 6, 11, 63, 56 y 74.

Con los nuevos controladores, AUBASA busca avanzar en una política de mayor fiscalización y prevención de la velocidad, uno de los principales factores asociados a la gravedad de los siniestros viales.

La medida tendrá especial relevancia de cara a los próximos meses, cuando la circulación por la Ruta 2 se incrementa considerablemente con el movimiento hacia los destinos turísticos de la Costa Atlántica.