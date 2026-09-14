Confirmado: desde este martes las cámaras podrán detectar a quienes crucen sin TelePASE y la falta puede terminar en multa

Desde este martes 15 de septiembre cambia el esquema de control en la Autopista Buenos Aires–La Plata. AUBASA informó que la evasión del pago de peaje será constatada mediante sus sistemas de cámaras y que la situación puede derivar en una multa de tránsito.

El punto que más inquietud genera es que el control no depende solamente de una barrera física. En los sectores automáticos o sin barreras, la patente del vehículo queda registrada y la concesionaria puede detectar si no existió un medio de pago válido asociado.

Ver también: cómo funciona el nuevo esquema de control en los peajes de la Buenos Aires–La Plata.

Qué cambia desde el 15 de septiembre

En su portal oficial, AUBASA explica que “evadir el pago del peaje genera multas” y que desde el 15 de septiembre la falta quedará registrada en cámaras cuando un vehículo pase por un punto sujeto a cobro sin abonar según los medios y condiciones establecidos.

La empresa también aclara que en los peajes automáticos la ausencia de barrera no significa que el paso sea gratuito. El tránsito se registra igual y, si no corresponde un cobro válido, puede avanzar la constatación de la infracción.

AUBASA informó que la evasión del peaje será constatada a través de sus sistemas de cámaras.

AUBASA dice que tener TelePASE habilitado es obligatorio

En las preguntas frecuentes del sitio oficial, AUBASA responde de manera directa: “Sí. Tener TelePASE habilitado es obligatorio”. Además, precisa que pasar por una vía automática sin TelePASE constituye evasión del pago del peaje.

Actualmente, la concesionaria identifica como peajes de modalidad exclusiva con TelePASE a los de Gutiérrez y acceso Villa Elisa, dos puntos relevantes para quienes circulan con frecuencia por la traza.

Hay un plazo para regularizar antes de que avance la multa

No todo se transforma en sanción de manera instantánea. AUBASA informa que quien registre una falta de pago puede regularizarla dentro de los 30 días hábiles posteriores a la infracción. Para eso habilitó la consulta en pagopatente.com.ar, donde se cargan los datos del vehículo y se verifica si existe deuda pendiente.

También advierte que la actualización no es inmediata: las operaciones pueden demorar hasta 72 horas hábiles en aparecer reflejadas en el sistema.

Qué pasa si ya tenés TelePASE pero hubo un problema

La concesionaria contempla ese escenario. Si el usuario tenía TelePASE y el cobro no se registró correctamente, puede comunicarse dentro de los 30 días con el 0800-666-8353 o con AUBOT al 11 3931-2406 para que un operador revise el caso.

Distinta es la situación del servicio suspendido por falta de pago. En ese caso, el portal para regularizar viajes no resuelve el problema: AUBASA aclara que primero hay que normalizar TelePASE y que, una vez ingresado el pago, la rehabilitación del servicio puede demorar 24 horas hábiles.

Ver también: qué conviene revisar si ya usás TelePASE antes de que empiecen los controles.

De cuánto puede ser la sanción

La empresa señala que la falta de pago del peaje está sancionada con una multa de 100 a 300 Unidades Fijas, conforme al régimen provincial de infracciones. El monto exacto en pesos dependerá del valor vigente de la UF y de la resolución que corresponda en cada expediente.

El detalle completo del sistema, los canales de atención y las condiciones vigentes pueden consultarse en la página oficial de AUBASA para regularizar viajes. Con el nuevo esquema ya en marcha, revisar a tiempo una situación pendiente puede ser la diferencia entre resolver un cobro y entrar en un procedimiento sancionatorio.