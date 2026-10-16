¿estar en el aula garantiza aprender? El contundente resultado de un nuevo estudio educativo

El Índice de Resultados Escolares en América Latina, elaborado por la Fundación Argentinos por la Educación, reveló que solo una minoría de los adolescentes llega a los 15 años en tiempo y forma.

Solo entre 7 y 35 de cada 100 adolescentes alcanzan el nivel esperado

El estudio evaluó si los jóvenes están escolarizados, si cursan el año correspondiente a su edad y si alcanzan el nivel mínimo en Lectura y Matemática de las pruebas PISA.

Los resultados del ranking regional ubican a los países en las siguientes posiciones:

Uruguay: 35 de cada 100 estudiantes llegan en tiempo y forma.

35 de cada 100 estudiantes llegan en tiempo y forma. Chile: 34 de cada 100 adolescentes.

34 de cada 100 adolescentes. Brasil: 25 de cada 100 jóvenes.

25 de cada 100 jóvenes. Perú: 23 de cada 100 alumnos.

23 de cada 100 alumnos. México y Colombia: 20 de cada 100 adolescentes.

20 de cada 100 adolescentes. Argentina: 19 de cada 100 estudiantes.

19 de cada 100 estudiantes. Ecuador: 14 de cada 100 jóvenes.

14 de cada 100 jóvenes. Paraguay: 7 de cada 100 alumnos.

La brecha entre la asistencia a la escuela y el aprendizaje real

A pesar de que la escolarización aumentó de forma sostenida entre 2009 y 2025, el acceso no se tradujo en mejores rendimientos.

En el caso argentino, aunque el 97% de los jóvenes de 15 y 16 años asiste a la escuela (la segunda tasa más alta de la región), la cifra de quiénes aprenden lo básico sigue en descenso.

El país pasó de registrar 26 de cada 100 estudiantes en tiempo y forma en 2009 a tan solo 19 en 2025.

El impacto del nivel económico en los resultados académicos

El informe demostró que un mayor PBI per cápita no garantiza automáticamente mejores desempeños educativos.

Por ejemplo, Perú (con un PBI per cápita de USD 18.816) alcanza un 23% de resultados positivos, superando a la Argentina (19%) que cuenta con un PBI per cápita de USD 32.586.

Especialistas advierten que el rezago empieza en los primeros años de primaria cuando no se logra la comprensión lectora básica, promoviendo alumnos sin resolver las causas de fondo.