Sueldo pretendido en argentina: cuánto piden los argentinos para cambiar de trabajo y qué puestos lideran el ranking

El sueldo pretendido en Argentina volvió a quedar bajo la lupa en junio de 2026: quienes buscan cambiar de trabajo ya piden, en promedio, más de $1,8 millones brutos mensuales, pero el dato que más pesa no es solo el monto. La expectativa salarial subió menos que la inflación y muestra un mercado laboral donde muchos candidatos ajustan sus pedidos con cautela, aun cuando los precios siguen avanzando.

El número surge del último Index del Mercado Laboral de Bumeran, correspondiente a las postulaciones relevadas en mayo y difundido durante junio. Según ese informe, el salario requerido promedio llegó a $1.805.897 brutos por mes, con una suba mensual de apenas 1,18%. En el mismo período, el IPC de mayo publicado por el INDEC fue de 2,1%, con una inflación acumulada de 14,7% en los primeros cinco meses del año.

La foto deja una señal doble. Por un lado, el piso psicológico de $1,8 millones empieza a instalarse en muchas búsquedas. Por otro, la actualización de las pretensiones corre por detrás del costo de vida, algo que puede favorecer a las empresas al momento de negociar, pero también refleja la presión que sienten los postulantes para no quedar fuera de competencia.

Sueldo pretendido en Argentina: cuánto se pide según la experiencia

El promedio general sirve como referencia, pero no alcanza para saber si una oferta laboral está bien o mal posicionada. El informe de Bumeran muestra diferencias fuertes según la jerarquía del puesto: no pide lo mismo un perfil junior que alguien con experiencia semi senior, senior o una persona que apunta a una jefatura.

Nivel del puesto Sueldo pretendido promedio Variación mensual Junior $1.318.211 -2,69% Semi senior / Senior $1.826.889 +0,71% Jefes / Supervisores $2.574.573 +6,96%

El dato más llamativo aparece en los puestos junior: no solo quedaron lejos del promedio general, sino que además registraron una baja nominal frente al mes anterior. En la práctica, eso puede mostrar una mayor presión sobre quienes intentan ingresar al mercado laboral o cambiar de rubro, especialmente en áreas con mucha oferta de candidatos.

En cambio, las jefaturas y supervisiones fueron el segmento con mayor salto mensual. Allí pesa la combinación de experiencia, responsabilidad operativa y capacidad de coordinación, pero también la dificultad de las empresas para cubrir posiciones medias con perfiles que acepten moverse sin una mejora salarial clara.

Los trabajos con mejores sueldos pedidos en junio de 2026

La distancia entre rubros confirma que hablar de un único salario promedio puede ser engañoso. En el extremo más alto, el relevamiento ubicó a Finanzas como el rol con mayor sueldo pretendido para jefes y supervisores, con un promedio de $4.250.000 mensuales.

Para perfiles semi senior y senior, la pretensión más alta apareció en Ingeniería en Petróleo y Petroquímica, con $3.875.000. En el segmento junior, el puesto mejor pago fue Ingeniería Civil, con un salario pretendido de $2.975.000. Son áreas donde la especialización técnica, la disponibilidad de perfiles y la demanda sectorial pueden empujar los valores por encima del promedio.

Categoría Puesto o área destacada Sueldo pretendido Jefes / Supervisores Finanzas $4.250.000 Semi senior / Senior Ingeniería en Petróleo y Petroquímica $3.875.000 Junior Ingeniería Civil $2.975.000 Junior más bajo Camareros $850.000 Semi senior / Senior más bajo Camareros $950.000 Jefes / Supervisores más bajo Servicios $1.150.000

En la parte baja de la escala aparecen actividades vinculadas a gastronomía y servicios. El puesto de camareros registró las menores aspiraciones tanto en junior como en semi senior y senior. Esa brecha ayuda a explicar por qué dos personas que buscan empleo en el mismo mes pueden tener expectativas salariales completamente distintas, aunque ambas estén mirando el mismo mercado.

Por qué el aumento quedó por debajo de la inflación

El sueldo pretendido promedio avanzó 1,18% en mayo, pero la inflación mensual fue de 2,1%. La diferencia parece chica en un solo mes, aunque se vuelve más visible al mirar el acumulado: las pretensiones salariales crecieron 4,25% en 2026, contra un IPC acumulado de 14,7% informado por el INDEC.

También hay una comparación útil con el RIPTE publicado por la Secretaría de Trabajo, que mide la remuneración imponible promedio de trabajadores estables registrados. El último dato disponible para abril de 2026 fue de $1.837.609,35, por encima del salario pretendido promedio de Bumeran para mayo. No son indicadores idénticos: uno mide salarios registrados y el otro expectativas de postulantes. Pero la comparación sirve para dimensionar el valor que hoy se discute en muchas entrevistas.

El contexto laboral también influye. El informe de mercado de trabajo del INDEC mostró que en el primer trimestre de 2026 la desocupación fue de 7,8%, con una tasa de empleo de 44,8% y una informalidad de 44,2% entre los ocupados. En un escenario así, muchos candidatos pueden resignar parte de la pretensión inicial para no perder oportunidades.

Brecha salarial: cuánto piden hombres y mujeres

El informe también marcó una diferencia por género. En mayo, los hombres pidieron en promedio $1.847.842, mientras que las mujeres solicitaron $1.736.998. La brecha fue de 6,38% a favor de los varones.

Hay un matiz relevante: la pretensión salarial de las mujeres subió 4,22% mensual, por encima del 1,37% registrado entre los varones. Aun así, el promedio femenino quedó por debajo. En los niveles junior, la diferencia fue de 4,63%; en semi senior y senior llegó a 6,88%; y en jefaturas y supervisiones se ubicó en 6,17%.

Qué mirar antes de aceptar una oferta laboral

Para quienes buscan empleo en junio de 2026, el promedio de $1.805.897 puede funcionar como una brújula, no como una regla fija. Antes de aceptar una propuesta conviene revisar si el monto es bruto o neto, si incluye bonos, comisiones, prepaga, viáticos, modalidad híbrida, beneficios y posibilidades reales de ajuste.

También es clave considerar la ubicación. El salario pretendido informado por Bumeran es nacional y no diferencia automáticamente entre CABA, Provincia de Buenos Aires u otras jurisdicciones. En trabajos presenciales, el costo de traslado, el tiempo de viaje y la disponibilidad de empleo local pueden cambiar mucho la conveniencia de una oferta.

Una referencia práctica es comparar la propuesta con tres variables: el promedio del sector, la experiencia requerida y la evolución de precios. Si el salario ofrecido queda cerca del promedio general pero exige responsabilidades de jefatura, puede estar bajo. Si supera el promedio para un perfil junior, pero no contempla ajustes ni beneficios, también puede perder atractivo rápidamente.

La novedad del mercado no es solo que el sueldo pedido haya superado los $1,8 millones. El punto de fondo es que, aun con ese número, las expectativas salariales siguen moviéndose con más prudencia que los precios. Para empresas y trabajadores, esa diferencia empieza a pesar cada vez más en la negociación.