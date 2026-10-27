Sin desdoblamiento: el gobierno bonaerense confirmó que votará el mismo día que la nación si siguen las paso

Si te estabas preguntando cómo y cuándo vas a tener que ir a votar en los próximos comicios, la administración provincial acaba de ratificar una postura clave.

El Ejecutivo bonaerense confirmó que, de sostenerse las elecciones primarias en el esquema nacional, se mantendrá unificado el calendario electoral en todo el territorio.

El impacto de las PASO en el calendario bonaerense

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, explicó que si no se eliminan las PASO nacionales, resulta técnicamente inviable modificar las fechas de las generales a nivel provincial.

La normativa actual ata la convocatoria de las primarias provinciales a la jornada en que la Nación cite a la ciudadanía para los cargos federales.

Tiempos y logística para organizar las elecciones

Desde la Gobernación argumentaron que desplazar los comicios o desdoblar las fechas requeriría plazos de organización logística imposible de cumplir en la provincia.

Integrantes de la Junta Electoral coincidieron en que la escala del padrón bonaerense demanda calendarios amplios para garantizar transparencia e integridad.

Las fechas estimadas si se mantiene el esquema actual

En caso de que el Congreso mantenga la legislación vigente, la primera cita en los cuartos oscuros se ubicaría a mediados de agosto.

Posteriormente, las elecciones generales se llevarían a cabo hacia fines de octubre, votándose las categorías nacionales y locales de manera concurrente.

Cuándo se tomará la definición final

La decisión definitiva sobre si se aplicará una fecha unificada o si habrá algún ajuste dependerá exclusivamente de la resolución legislativa del Congreso.

Asimismo, se recordó que la facultad constitucional de fijar la convocatoria en el ámbito bonaerense recae de forma indelegable en la figura del gobernador.