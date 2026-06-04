Shell Argentina cambia de dueño: qué se vendió y qué puede pasar con las estaciones

Shell Argentina vuelve a cambiar de manos en una de las operaciones empresarias más importantes del año para el sector energético local. La brasileña Raízen, que desde 2018 manejaba el negocio de combustibles bajo la marca Shell en el país, acordó vender sus operaciones de downstream en Argentina al grupo suizo Mercuria Energy Group por un valor estimado de USD 1.420 millones.

La noticia no significa que la marca Shell vaya a desaparecer de las estaciones de servicio. Lo que se vendió es el negocio local de refinación, logística, distribución y venta minorista que estaba en manos de Raízen, empresa integrada por Shell y Cosan. En la práctica, el cambio más fuerte se da detrás del mostrador: el control empresario pasa a otro grupo internacional, con intereses crecientes en energía y presencia en Argentina.

Qué incluye la venta de Shell en Argentina

La operación comprende los principales activos que sostienen la red de combustibles Shell en el país. Entre ellos figuran las estaciones de servicio, la refinería de Dock Sud, plantas, terminales y otros negocios vinculados al abastecimiento. Se trata de una estructura clave para el mercado, ya que Shell es una de las marcas con mayor presencia en surtidores y lubricantes.

Dentro del paquete se mencionan activos estratégicos como:

La red de estaciones de servicio Shell distribuidas en todo el país.

distribuidas en todo el país. La refinería de Dock Sud , ubicada en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

, ubicada en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. La planta de lubricantes y negocios asociados a la marca.

y negocios asociados a la marca. Terminales y operaciones logísticas para abastecimiento de combustibles.

para abastecimiento de combustibles. Negocios de aviación y otros segmentos vinculados al downstream.

El monto informado por la operación asciende a USD 1.420 millones, aunque el cierre final queda sujeto a los ajustes habituales en este tipo de acuerdos, como capital de trabajo, deuda neta y otras condiciones financieras.

Por qué Raízen decidió vender sus activos

La venta se explica por la situación financiera global de Raízen, que atraviesa un proceso de reorganización y reducción de deuda. La compañía viene aplicando una estrategia de desinversión para ordenar su estructura de capital, simplificar operaciones y concentrarse en mercados prioritarios.

Argentina, sin embargo, no era necesariamente el problema operativo. El negocio local mantenía activos valiosos y una marca de alta recordación entre los consumidores. Justamente por eso, la venta despertó interés: quien compra no solo adquiere estaciones, sino una plataforma energética ya instalada, con refinería, logística, clientes y presencia nacional.

Quién es Mercuria, el nuevo comprador

Mercuria Energy Group es un grupo internacional de origen suizo dedicado al comercio y la inversión en energía. En Argentina ya tiene vínculos con negocios del sector, especialmente a través de su participación junto a Integra Capital en Phoenix Global Resources, una compañía con actividad en Vaca Muerta.

La llegada de Mercuria al negocio de Shell en Argentina puede modificar el mapa energético local porque combina comercialización de combustibles, refinación, logística y potencial integración con producción de hidrocarburos. En el sector también se menciona el rol de empresarios locales vinculados a Integra Capital, aunque la compradora informada oficialmente es Mercuria.

Qué pasa con las estaciones Shell y los usuarios

Para los consumidores, el cambio no debería generar una modificación inmediata en la atención cotidiana. Las estaciones seguirían operando bajo la marca Shell, siempre que se mantengan los acuerdos de licencia comercial correspondientes. Es decir: el cartel, los combustibles y la red podrían continuar visibles de la misma manera, aunque con un nuevo dueño detrás de la operación.

Lo que habrá que observar en los próximos meses es si el nuevo grupo impulsa cambios en inversión, logística, política comercial o expansión de la red. En un mercado donde los precios de los combustibles se actualizan con frecuencia y la competencia entre marcas es fuerte, la administración de una red tan grande puede tener efectos sobre abastecimiento, promociones y estrategia de estaciones.

La diferencia entre Shell y Raízen

Un punto clave es que Shell ya había vendido su negocio de downstream en Argentina en 2018 a Raízen. Desde entonces, Raízen operaba estaciones, refinería y distribución bajo licencia de la marca Shell, mientras que Shell conservó su negocio de upstream, vinculado a exploración y producción, especialmente en Vaca Muerta.

Por eso, la frase “se vendió Shell” necesita una aclaración: lo que cambia de dueño es la operación local de combustibles que usa la marca Shell, no necesariamente toda la presencia de Shell como compañía global en Argentina.

Un movimiento fuerte para el mercado energético argentino

La venta llega en un momento de fuerte interés por los activos energéticos del país, especialmente por el crecimiento de Vaca Muerta y la necesidad de mejorar infraestructura, refinación y transporte. Para Mercuria, quedarse con esta red significa ingresar con peso propio a un negocio masivo y cotidiano: el combustible que usan autos, camiones, empresas, el agro y el transporte.

El cierre definitivo todavía debe atravesar las etapas formales previstas en el acuerdo. Pero el mensaje para el mercado ya es claro: Shell Argentina cambia de dueño operativo y una de las redes de combustibles más importantes del país queda bajo el control de un nuevo jugador internacional.