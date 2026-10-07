Seis meses de prisión en suspenso por abusar de una nena de 5 años en General Madariaga

La Justicia de Dolores condenó a seis meses de prisión de ejecución condicional a un hombre por abuso sexual simple contra una niña que tenía apenas 5 años, en un hecho ocurrido en una vivienda de la ciudad bonaerense de General Madariaga.

La sentencia fue dictada por el Juzgado en lo Correccional N° 2 del Departamento Judicial Dolores, a cargo del juez Jorge Martínez Mollard, y se alcanzó mediante un juicio abreviado.

El episodio que dio origen a la causa ocurrió durante la noche del 24 de febrero de 2022. De acuerdo con lo establecido judicialmente, la niña se encontraba jugando junto a su primo de 12 años en uno de los dormitorios de una vivienda cuando el acusado, que era pareja de una tía de la menor, se sentó en la misma cama y realizó tocamientos indebidos por encima de la ropa.

La situación fue advertida por el primo de la víctima, quien al día siguiente relató lo sucedido a su madre. Posteriormente se habló con la pequeña y, tras conocerse lo ocurrido, se formuló la correspondiente denuncia ante la Comisaría de la Mujer y la Familia de General Madariaga.

Durante la investigación se incorporaron diferentes elementos probatorios, entre ellos la denuncia, testimonios, la declaración de la niña realizada mediante el procedimiento especial previsto para menores, el relato del niño que presenció el episodio, documentación vinculada con el lugar del hecho y un informe psicológico oficial.

El acusado negó haber realizado los tocamientos y sostuvo que solamente se encontraba jugando con los menores. Sin embargo, la Justicia consideró que esa explicación no alcanzaba para desvirtuar las pruebas reunidas durante la investigación.

La causa finalmente se resolvió mediante un juicio abreviado, con intervención del fiscal Mario Pérez y del defensor oficial Carlos Fortini. La madre de la víctima fue consultada y prestó conformidad con esta modalidad para finalizar el proceso.

Además de los seis meses de prisión en suspenso, el condenado deberá cumplir durante dos años distintas reglas de conducta. Entre ellas se encuentran quedar bajo control del Patronato de Liberados, fijar domicilio, mantener una prohibición absoluta de acercamiento y contacto con la víctima y su madre y realizar tratamiento psicológico especializado orientado a un taller de nuevas masculinidades.

La identidad completa del condenado no fue difundida públicamente con el objetivo de preservar la identidad de la niña víctima del abuso.