Segunda convocatoria de becas progresar 2026: fechas de inscripción y trámite paso a paso

Si te quedaste afuera de la primera etapa del año o necesitás terminar el colegio, el Gobierno confirmó una nueva oportunidad para acceder a la ayuda estudiantil.
La Secretaría de Educación oficializó la segunda convocatoria de las Becas Progresar para todas sus líneas, estableciendo los plazos de inscripción y las condiciones económicas requeridas.
Calendario de inscripción y fechas límites según el nivel de estudio
Mediante la Resolución 485/2026, la autoridad educativa fijó la reapertura del registro con cronogramas diferenciados según la modalidad de cursada:
- Progresar Obligatorio: habilitado para alumnos que buscan finalizar sus estudios primarios o secundarios, con fecha límite hasta el 4 de septiembre de 2026.
- Progresar Superior y Enfermería: el registro estará abierto desde el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2026.
- Casos con trámite en curso: quienes ya se inscribieron en la primera llamada del año y aguardan dictamen no deben realizar una nueva solicitud.
Topes de ingresos y condiciones académicas requeridas en 2026
Para quedar seleccionado en el programa, el reglamento aprobado exige cumplir con criterios de edad, regularidad escolar y límites socioeconómicos:
- Límite de ingresos familiares: los ingresos del grupo familiar no pueden superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, equivalentes a $1.129.800.
- Rangos de edad: está dirigido a jóvenes de 16 a 24 años, extendiéndose hasta los 35 años para hogares monoparentales con hijos menores.
- Sin límite de edad: la franja etaria queda exceptuada para personas con discapacidad e integrantes de comunidades indígenas.
- Requisitos sanitarios y escolares: se exige certificar la regularidad del alumno y contar con el esquema de vacunación completo o en curso.
Modalidad de trámite 100% digital e individual
La gestión del beneficio no requiere concurrir de forma presencial a dependencias públicas ni contratar gestores privados:
- Plataforma habilitada: el procedimiento se realiza exclusivamente de forma online y gratuita a través de la web oficial de Progresar.
- Atención ANSES: no se reciben formularios de inscripción de forma presencial en las delegaciones del organismo previsional.
- Seguridad de datos: el sistema requiere el acceso con la cuenta personal de Mi Argentina, por lo que se desaconseja compartir claves con terceros.
Requisitos de cobro y vinculación con cuentas bancarias
Al momento de completar la planilla digital, el sistema solicitará la validación de un canal de pago titular para efectuar las liquidaciones:
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- Titularidad de cuenta: el postulante deberá declarar una CBU bancaria o CVU de billetera virtual que esté a su nombre.
- Acreditación de fondos: la cuenta informada será el único canal donde la ANSES deposite la mensualidad correspondiente.