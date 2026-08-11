Segunda convocatoria de becas progresar 2026: fechas de inscripción y trámite paso a paso

Si te quedaste afuera de la primera etapa del año o necesitás terminar el colegio, el Gobierno confirmó una nueva oportunidad para acceder a la ayuda estudiantil.

La Secretaría de Educación oficializó la segunda convocatoria de las Becas Progresar para todas sus líneas, estableciendo los plazos de inscripción y las condiciones económicas requeridas.

Calendario de inscripción y fechas límites según el nivel de estudio

Mediante la Resolución 485/2026, la autoridad educativa fijó la reapertura del registro con cronogramas diferenciados según la modalidad de cursada:

Progresar Obligatorio: habilitado para alumnos que buscan finalizar sus estudios primarios o secundarios, con fecha límite hasta el 4 de septiembre de 2026 .

habilitado para alumnos que buscan finalizar sus estudios primarios o secundarios, . Progresar Superior y Enfermería: el registro estará abierto desde el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2026 .

el registro estará abierto . Casos con trámite en curso: quienes ya se inscribieron en la primera llamada del año y aguardan dictamen no deben realizar una nueva solicitud.

Topes de ingresos y condiciones académicas requeridas en 2026

Para quedar seleccionado en el programa, el reglamento aprobado exige cumplir con criterios de edad, regularidad escolar y límites socioeconómicos:

Límite de ingresos familiares: los ingresos del grupo familiar no pueden superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, equivalentes a $1.129.800 .

los ingresos del grupo familiar no pueden superar . Rangos de edad: está dirigido a jóvenes de 16 a 24 años , extendiéndose hasta los 35 años para hogares monoparentales con hijos menores.

está dirigido a jóvenes de , extendiéndose hasta los con hijos menores. Sin límite de edad: la franja etaria queda exceptuada para personas con discapacidad e integrantes de comunidades indígenas .

la franja etaria queda exceptuada para . Requisitos sanitarios y escolares: se exige certificar la regularidad del alumno y contar con el esquema de vacunación completo o en curso.

Modalidad de trámite 100% digital e individual

La gestión del beneficio no requiere concurrir de forma presencial a dependencias públicas ni contratar gestores privados:

Plataforma habilitada: el procedimiento se realiza exclusivamente de forma online y gratuita a través de la web oficial de Progresar .

el procedimiento se realiza . Atención ANSES: no se reciben formularios de inscripción de forma presencial en las delegaciones del organismo previsional.

en las delegaciones del organismo previsional. Seguridad de datos: el sistema requiere el acceso con la cuenta personal de Mi Argentina, por lo que se desaconseja compartir claves con terceros.

Requisitos de cobro y vinculación con cuentas bancarias

Al momento de completar la planilla digital, el sistema solicitará la validación de un canal de pago titular para efectuar las liquidaciones: