¿tenés préstamos en tu app de cobro? Los cambios que proponen en el congreso para proteger la auh y asignaciones

Si cobrás tu prestación social a través de una aplicación financiera y solicitaste un préstamo, un nuevo proyecto legislativo busca ponerle un límite a los costos que pagás mes a mes.

La iniciativa presentada en el Congreso plantea regular los algoritmos, frenar los débitos automáticos sobre asignaciones alimentarias y poner un techo a las tasas de interés.

El impacto de las deudas en sectores vulnerables y el alcance de la ley

El proyecto, ingresado el 10 de agosto de 2026 por la diputada Victoria Tolosa Paz y acompañado por 26 legisladores, busca resolver un problema que afecta a más de un millón de beneficiarios de ANSES:

Indicadores de morosidad: la irregularidad financiera abarca al 17,8% del total de créditos en general, pero escala al 30% en los usuarios de billeteras digitales .

la irregularidad financiera abarca al . Costo financiero sin control: según fundamenta la iniciativa, se han detectado préstamos con un Costo Financiero Total (CFT) superior al 700% .

según fundamenta la iniciativa, se han detectado préstamos con un . Previsibilidad de ingresos: busca evitar que la garantía de cobro estatal se traduzca en condiciones crediticias más costosas y abusivas.

Topes a las tasas de interés y transparencia en los contratos

Para evitar cobros desmedidos, la propuesta parlamentaria fija pautas claras a las financieras y empresas fintech que otorgan créditos:

Límite de tasa: el interés compensatorio tendrá como tope el promedio de las tasas para préstamos personales que publica el Banco Central .

el interés compensatorio tendrá como . Sin costos ocultos: la norma prohíbe eludir ese tope con cargos extra, comisiones o seguros vinculados al crédito .

la norma prohíbe eludir ese tope con . Información previa: obliga a detallar de manera visible, clara y explícita el Costo Financiero Total antes de cerrar la contratación.

Blindaje a la AUH y prestaciones alimentarias contra débitos automáticos

Uno de los puntos clave del proyecto es la protección de los haberes destinados a la subsistencia familiar:

Asignaciones protegidas: resguarda los montos cobrados por AUH, Asignación por Embarazo, Prestación Alimentar y Plan 1000 Días .

resguarda los montos cobrados por . Prohibición de retención: estos fondos no podrán sufrir débitos automáticos ni cobros recurrentes para saldar cuotas de préstamos.

estos fondos para saldar cuotas de préstamos. Pago por voluntad del usuario: el beneficiario conservará en todo momento la decisión de realizar la cancelación de forma voluntaria y expresa.

Control humano sobre los algoritmos de evaluación crediticia

La iniciativa exige cambios profundos en los sistemas automatizados con los que las aplicaciones aprueban o rechazan financiamiento: