¿Tenés préstamos en tu app de cobro? Los cambios que proponen en el Congreso para proteger la AUH y asignaciones

Por Denisse Helman
¿tenés préstamos en tu app de cobro? Los cambios que proponen en el congreso para proteger la auh y asignaciones

Si cobrás tu prestación social a través de una aplicación financiera y solicitaste un préstamo, un nuevo proyecto legislativo busca ponerle un límite a los costos que pagás mes a mes.

La iniciativa presentada en el Congreso plantea regular los algoritmos, frenar los débitos automáticos sobre asignaciones alimentarias y poner un techo a las tasas de interés.

Dinero plus mercado pago: cuánto presta en agosto 2026 y quiénes pueden acceder
Mirá también:

Dinero Plus Mercado Pago: cuánto presta en agosto 2026 y quiénes pueden acceder

El impacto de las deudas en sectores vulnerables y el alcance de la ley

El proyecto, ingresado el 10 de agosto de 2026 por la diputada Victoria Tolosa Paz y acompañado por 26 legisladores, busca resolver un problema que afecta a más de un millón de beneficiarios de ANSES:

  • Indicadores de morosidad: la irregularidad financiera abarca al 17,8% del total de créditos en general, pero escala al 30% en los usuarios de billeteras digitales.
  • Costo financiero sin control: según fundamenta la iniciativa, se han detectado préstamos con un Costo Financiero Total (CFT) superior al 700%.
  • Previsibilidad de ingresos: busca evitar que la garantía de cobro estatal se traduzca en condiciones crediticias más costosas y abusivas.

Topes a las tasas de interés y transparencia en los contratos

Para evitar cobros desmedidos, la propuesta parlamentaria fija pautas claras a las financieras y empresas fintech que otorgan créditos:

  • Límite de tasa: el interés compensatorio tendrá como tope el promedio de las tasas para préstamos personales que publica el Banco Central.
  • Sin costos ocultos: la norma prohíbe eludir ese tope con cargos extra, comisiones o seguros vinculados al crédito.
  • Información previa: obliga a detallar de manera visible, clara y explícita el Costo Financiero Total antes de cerrar la contratación.

Blindaje a la AUH y prestaciones alimentarias contra débitos automáticos

Uno de los puntos clave del proyecto es la protección de los haberes destinados a la subsistencia familiar:

  • Asignaciones protegidas: resguarda los montos cobrados por AUH, Asignación por Embarazo, Prestación Alimentar y Plan 1000 Días.
  • Prohibición de retención: estos fondos no podrán sufrir débitos automáticos ni cobros recurrentes para saldar cuotas de préstamos.
  • Pago por voluntad del usuario: el beneficiario conservará en todo momento la decisión de realizar la cancelación de forma voluntaria y expresa.

Control humano sobre los algoritmos de evaluación crediticia

La iniciativa exige cambios profundos en los sistemas automatizados con los que las aplicaciones aprueban o rechazan financiamiento:

Anses pagos: quiénes cobran del 10 al 14 de agosto según la terminación del dni
Mirá también:

ANSES pagos: quiénes cobran del 10 al 14 de agosto según la terminación del DNI
  • Revisión humana obligatoria: las decisiones tomadas por algoritmos deberán contar con instancias de supervisión y revisión por personas.
  • No discriminación: busca evitar que la condición socioeconómica o el cobro de asistencia estatal funcionen como variables para encarecer la tasa.
  • Supervisión del BCRA: la iniciativa encomienda al Banco Central fijar pautas para evaluar positivamente la previsibilidad del ingreso social al calcular el riesgo crediticio.
ETIQUETAS
Compartir este artículo

Más leídas hoy

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.615 - 11 de agosto de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.