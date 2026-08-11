¿tenés préstamos en tu app de cobro? Los cambios que proponen en el congreso para proteger la auh y asignaciones

Si cobrás tu prestación social a través de una aplicación financiera y solicitaste un préstamo, un nuevo proyecto legislativo busca ponerle un límite a los costos que pagás mes a mes.
La iniciativa presentada en el Congreso plantea regular los algoritmos, frenar los débitos automáticos sobre asignaciones alimentarias y poner un techo a las tasas de interés.
El impacto de las deudas en sectores vulnerables y el alcance de la ley
El proyecto, ingresado el 10 de agosto de 2026 por la diputada Victoria Tolosa Paz y acompañado por 26 legisladores, busca resolver un problema que afecta a más de un millón de beneficiarios de ANSES:
- Indicadores de morosidad: la irregularidad financiera abarca al 17,8% del total de créditos en general, pero escala al 30% en los usuarios de billeteras digitales.
- Costo financiero sin control: según fundamenta la iniciativa, se han detectado préstamos con un Costo Financiero Total (CFT) superior al 700%.
- Previsibilidad de ingresos: busca evitar que la garantía de cobro estatal se traduzca en condiciones crediticias más costosas y abusivas.
Topes a las tasas de interés y transparencia en los contratos
Para evitar cobros desmedidos, la propuesta parlamentaria fija pautas claras a las financieras y empresas fintech que otorgan créditos:
- Límite de tasa: el interés compensatorio tendrá como tope el promedio de las tasas para préstamos personales que publica el Banco Central.
- Sin costos ocultos: la norma prohíbe eludir ese tope con cargos extra, comisiones o seguros vinculados al crédito.
- Información previa: obliga a detallar de manera visible, clara y explícita el Costo Financiero Total antes de cerrar la contratación.
Blindaje a la AUH y prestaciones alimentarias contra débitos automáticos
Uno de los puntos clave del proyecto es la protección de los haberes destinados a la subsistencia familiar:
- Asignaciones protegidas: resguarda los montos cobrados por AUH, Asignación por Embarazo, Prestación Alimentar y Plan 1000 Días.
- Prohibición de retención: estos fondos no podrán sufrir débitos automáticos ni cobros recurrentes para saldar cuotas de préstamos.
- Pago por voluntad del usuario: el beneficiario conservará en todo momento la decisión de realizar la cancelación de forma voluntaria y expresa.
Control humano sobre los algoritmos de evaluación crediticia
La iniciativa exige cambios profundos en los sistemas automatizados con los que las aplicaciones aprueban o rechazan financiamiento:
- Revisión humana obligatoria: las decisiones tomadas por algoritmos deberán contar con instancias de supervisión y revisión por personas.
- No discriminación: busca evitar que la condición socioeconómica o el cobro de asistencia estatal funcionen como variables para encarecer la tasa.
- Supervisión del BCRA: la iniciativa encomienda al Banco Central fijar pautas para evaluar positivamente la previsibilidad del ingreso social al calcular el riesgo crediticio.