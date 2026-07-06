Reestructuración oficial: el gobierno eliminó el ministerio del interior y traslada sus funciones

El Gobierno nacional oficializó una profunda reestructuración que elimina ministerios y redistribuye áreas clave del poder central. La medida busca agilizar la gestión diaria mediante decretos publicados en el Boletín Oficial.

El fin del Ministerio del Interior y la nueva era de Santilli

A través del decreto 571/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional resolvió suprimir el Ministerio del Interior.

Todas sus competencias y funciones institucionales fueron absorbidas por la Jefatura de Gabinete, la cual se encuentra bajo la conducción de Diego Santilli.

De esta manera, el jefe de Gabinete mantendrá la administración de los recursos del Estado y sumará el manejo de la relación política directa con los gobernadores.

Los nuevos roles clave dentro de la Jefatura

Para hacer frente a esta enorme concentración de tareas, el Ejecutivo dispuso que el jefe de Gabinete sea asistido por dos nuevas figuras clave.

Por un lado, mediante el decreto 574/2026, se nombró a Ignacio Devitt como vicejefe de Gabinete, tras aceptarle su renuncia en Asuntos Estratégicos.

Devitt tendrá a su cargo áreas fundamentales como el enlace parlamentario, la innovación, la ciencia, el turismo, el ambiente y los deportes.

Por el otro, el decreto 575/2026 oficializó a Gustavo Coria como vicejefe de Gabinete del Interior, quien dejó su puesto como secretario de esa misma área.

Coria pasará a controlar directamente el Renaper, la Dirección Nacional Electoral, Parques Nacionales, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la relación con las provincias y municipios.

Las secretarías presidenciales que ganan terreno

La reestructuración modificó también los despachos cercanos al presidente Javier Milei, creando nuevas dependencias directas de la Presidencia.

El texto oficial determinó la creación de la Secretaría de Vocería Presidencial, que estará a cargo del economista Adrián Ravier según el decreto 572/2026.

Asimismo, se fundó la Secretaría de Comunicación y Medios, bajo la dirección de Fabián Fernández, quien se desempeñaba previamente en la Jefatura de Gabinete.

Estas nuevas carteras trabajarán junto a la Secretaría General, Legal y Técnica, Cultura y la de Inteligencia del Estado para asistir las actividades del mandatario.

El nuevo mapa del Gabinete nacional: ¿Cuáles son los 8 ministerios que quedan?

Tras la disolución de la cartera de Interior, el organigrama nacional se reduce y el despacho de los negocios del país queda repartido en ocho ministerios específicos.

Las carteras que continúan activas bajo la coordinación de Santilli son Economía, Seguridad Nacional, Defensa, y Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Completan la nómina ministerial las áreas de Justicia, Salud, Capital Humano, y Desregulación y Transformación del Estado, terminando de configurar el nuevo esquema de poder.