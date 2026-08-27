¿Se suspenden las PASO? El oficialismo reabre la discusión en el Senado y busca acuerdo con provincias

Si tenías dudas sobre qué va a pasar con el calendario electoral y las condiciones para votar en las próximas elecciones, el Congreso acaba de dar un paso decisivo.

El oficialismo en el Senado confirmó que reactivará el debate de la reforma política integral en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Convocatoria en comisiones y tratamiento integral

La jefa de bancada libertaria, Patricia Bullrich, confirmó que la discusión parlamentaria se retomará en las próximas semanas:

Fecha de debate: tras una serie de reuniones previas, la comisión será convocada de forma oficial para la semana subsiguiente .

tras una serie de reuniones previas, la comisión será convocada de forma oficial para la . Presidencia de comisión: el debate estará a cargo del senador libertario Agustín Coto .

el debate estará a cargo del senador libertario . Enfoque amplio: el Gobierno buscará discutir el proyecto completo y no únicamente la modificación de las primarias.

Suspensión de las PASO y negociaciones con las provincias

Ante las dificultades para sumar votos, la Casa Rosada y los gobernadores evalúan un camino alternativo para los comicios:

Alternativa en análisis: se negocia suspender las PASO para 2027 en lugar de cancelarlas de manera definitiva.

se negocia para 2027 en lugar de cancelarlas de manera definitiva. Precedente electoral: se busca replicar el esquema utilizado en 2025 durante las elecciones legislativas.

se busca replicar el esquema utilizado en durante las elecciones legislativas. Diálogo federal: el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza las conversaciones directas con los mandatarios provinciales.

Ficha Limpia y cambios en la Ley de Partidos Políticos

El temario de la reforma sumará iniciativas presentadas por bloques aliados para elevar las exigencias a los candidatos:

Ficha Limpia: el proyecto busca inhabilitar candidaturas a cargos electivos para personas con condenas judiciales confirmadas .

el proyecto busca inhabilitar candidaturas a cargos electivos para personas con . Ley de Partidos: se revisarán los requisitos de personería jurídica y financiamiento de las agrupaciones.

se revisarán los requisitos de personería jurídica y financiamiento de las agrupaciones. Parate parlamentario: la comisión no registraba movimientos en este expediente desde el pasado 13 de mayo.

La negociación clave con el Presupuesto 2027

Los mandatarios provinciales buscan incluir demandas de sus jurisdicciones a cambio de dar luz verde a las modificaciones electorales: