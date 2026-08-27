Día de la Radio en Argentina: ¿Por qué se celebra el 27 de agosto?

Cada 27 de agosto se celebra en Argentina, el Día de la Radio, en conmemoración a la noche histórica en la que Enrique Susini junto a Luis Romero Carranza, César Guerrico y Miguel Mujica, lograron emitir una transmisión superior a la de los radioaficionados.

Así se conocieron como “Los Locos de la Azotea”, es que este episodio marcó un gran suceso en la historia de los medios de comunicación, también a nivel mundial.

No obstante, no hay que olvidar que, hasta el surgimiento de la televisión, la radio fue el medio de comunicación más importante en la vida de las personas y que aún continúa teniendo el prestigio y la relevancia que siempre tuvo.

¿Cómo fue la primera transmisión radial?

El 27 de agosto de 1920, Los Locos de la Azotea, eligieron el Teatro Coliseo para el estreno de la radio como medio masivo de comunicación. Transmitieron la ópera Parsifal, de Richard Wagner, dirigida por Felix von Weingarten.

Las primeras palabras fueron de Susini para dar la presentación: “Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el festival sacro de Ricardo Wagner, Parsifal”.

Se estima que esta primera emisión radial fue oída por unos 50 oyentes. A la noche siguiente, se volvió a transmitir la misma ópera y se sumó Aída e Iris.

Con el correr de los años llegarían las primeras transmisiones deportivas, en especial de boxeo y luego de fútbol, y luego aparecían otros formatos de programa que se harían tan famosos, desde los musicales, hasta los de humor, noticias y otros tantos.

En este Día de la Radio en Argentina, un afectuoso saludo a todos los que hacen de este maravilloso medio una compañía de todos los días. A quienes están frente al micrófono y también a quienes trabajan detrás, poniendo voz, pasión, información, música y emoción al aire. ¡Feliz Día de la Radio para todos los que mantienen viva su magia! 🎙️❤️🇦🇷