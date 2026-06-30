Se despide junio con el frío como mayor protagonista. Así sigue el tiempo

Este martes 30 de junio marca el último día del sexto mes del año, con un escenario plenamente invernal en gran parte de la provincia de Buenos Aires. El cierre de junio llega con mañanas muy frías, heladas en amplias zonas del interior y tardes con presencia de sol, mientras que el comienzo de julio mantendrá condiciones similares, sin lluvias importantes en el corto plazo.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, este martes se presentará con temperaturas mínimas cercanas a 1 °C en sectores del interior bonaerense y máximas que rondarán entre los 12 y 14 °C, acompañado por cielo entre despejado y parcialmente nublado. El ambiente continuará siendo muy frío durante las primeras horas del día, por lo que se recomienda extremar los cuidados ante las bajas temperaturas.

Para los primeros días de julio, el tiempo permanecerá estable. Entre el miércoles y el viernes se esperan heladas matinales, tardes frescas con algunos momentos de sol y escasas probabilidades de precipitaciones, en un contexto dominado por una masa de aire frío que continuará afectando a gran parte del centro del país.

Los especialistas indican que el invierno seguirá mostrando su intensidad durante los próximos días, con temperaturas inferiores a los valores habituales en varias regiones y recomendaciones especiales para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas debido al frío persistente.

Con el final de junio también comienza la cuenta regresiva para un mes muy esperado por miles de bonaerenses. Julio traerá las vacaciones de invierno y uno de los fines de semana extra largos del año, en un contexto donde el invierno continuará siendo el gran protagonista del clima en la provincia.