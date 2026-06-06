Se despide el tiempo templado: ingresa aire más frío a la Provincia de Buenos Aires

Por Francisco Díaz
Fresco al amanecer

La provincia de Buenos Aires atravesará un fin de semana con condiciones meteorológicas variables. Tras las lluvias y tormentas registradas en distintos sectores durante las últimas jornadas, se espera una mejora parcial para este sábado, mientras que el domingo volverá a presentarse con abundante nubosidad, algunas precipitaciones aisladas y un marcado descenso térmico en varias regiones bonaerenses.

Sábado 6 de junio: mejoras parciales y ambiente fresco

Durante este sábado predominará el cielo mayormente nublado en gran parte del territorio bonaerense. Se esperan períodos de mejora temporaria, especialmente en el centro y norte provincial, aunque no se descartan lloviznas aisladas en algunas localidades durante la mañana y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 18°C, con vientos leves del sector este y sudeste.

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En la Costa Atlántica, incluyendo localidades como Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar, el cielo permanecerá cubierto gran parte de la jornada, con ambiente húmedo y fresco.

Domingo 7 de junio: más nubosidad, lluvias aisladas y descenso de temperatura

Para el domingo se prevé un aumento de la inestabilidad. El cielo continuará mayormente cubierto y podrían registrarse lluvias débiles o chaparrones aislados en distintos sectores de la provincia, especialmente sobre el este y noreste bonaerense. Además, el ingreso de vientos del sector sur provocará un descenso de las temperaturas y una sensación térmica más baja durante gran parte del día.

Las máximas rondarán entre 14°C y 18°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 8°C y 13°C según la región. También se esperan ráfagas moderadas del sur y sudeste que aportarán aire más frío y húmedo.

Panorama para el interior bonaerense

Las localidades del centro y sur de la provincia tendrán un fin de semana predominantemente gris, con escasas horas de sol y temperaturas típicas de comienzos de invierno. El domingo será la jornada más fresca y ventosa.

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Recomendaciones

  • Llevar abrigo durante todo el fin de semana.
  • Tener paraguas o piloto a mano ante posibles lluvias aisladas.
  • Extremar precauciones en rutas por bancos de niebla matinales y calzadas húmedas.
  • Consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante eventuales alertas.
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