¿puede hacer la vtv una persona que no es titular? Qué documentación hay que llevar

Una de las dudas más comunes antes de ir a una planta es si puede hacer la VTV una persona que no es titular del vehículo. En la Provincia de Buenos Aires, la respuesta oficial es sí: el trámite puede realizarlo otra persona siempre que lleve la documentación necesaria del rodado y su identificación personal.

Esto resulta útil cuando el titular no puede concurrir, el auto es utilizado por otro integrante de la familia o se necesita resolver la inspección antes del vencimiento. Sin embargo, que el titular no deba estar presente no significa que se pueda ir sin los papeles exigidos.

¿Puede hacer la VTV alguien que no es el titular?

Las preguntas frecuentes del sistema bonaerense son claras: otra persona puede presentarse a realizar la VTV. Debe contar con la documentación del vehículo y con su propio documento personal.

No se exige que quien lleva el auto sea necesariamente la misma persona que figura como titular registral. Por eso, si un familiar, empleado o persona autorizada se ocupa del trámite, puede presentarse en la planta sin que el dueño tenga que acompañarlo.

Ver también: Cómo sacar turno para la VTV en Provincia paso a paso

Qué documentación hay que llevar a la VTV

La Provincia informa que para realizar la inspección deben presentarse los siguientes documentos:

DNI de la persona que concurre.

de la persona que concurre. Cédula del vehículo .

. Licencia de conducir vigente .

. Documentación de GNC, cuando corresponda.

Los datos cargados al sacar el turno deben coincidir con la documentación que se presenta. Si existe un error en la patente o en la información del vehículo, puede generar inconvenientes durante la verificación o en la aplicación de beneficios.

¿Se puede mostrar la cédula y el DNI desde Mi Argentina?

Sí. El sitio oficial de la VTV bonaerense aclara que el DNI y la cédula del vehículo en formato digital tienen validez legal y pueden presentarse desde la aplicación Mi Argentina.

De todos modos, antes de salir conviene comprobar que la aplicación funcione correctamente y que los documentos estén visibles y actualizados. Si el celular no tiene conexión o la app presenta un problema, contar también con la documentación física puede evitar demoras, aunque el formato digital es aceptado oficialmente.

¿Hace falta una autorización del titular?

La información publicada actualmente por la VTV no establece como requisito general una autorización especial del titular para que otra persona lleve el vehículo a verificar. La condición principal es presentar la documentación necesaria.

Esto no debe confundirse con otros trámites registrales, transferencias o gestiones que sí pueden exigir acreditación de titularidad o representación. La inspección técnica del vehículo tiene un régimen propio.

Ver también: Qué pasa si tenés la VTV vencida pero ya sacaste turno

Qué pasa con el turno si va otra persona

El turno se gestiona por el vehículo y con los datos cargados en el sistema. Si finalmente concurre otra persona, lo importante es que pueda identificar el rodado y presentar la documentación exigida.

Antes de confirmar la reserva conviene revisar especialmente la patente, la planta elegida y el horario. Si es necesario modificar o cancelar el turno, puede hacerse desde el mismo portal oficial con el usuario registrado.

Ver también: VTV 2026: precios, patentes alcanzadas y requisitos para el trámite

Cuánto cuesta hacer la VTV

El valor depende del tipo de vehículo. Al 21 de septiembre de 2026, la tarifa publicada para autos particulares de hasta 2.500 kilos es de $97.057,65. La Provincia mantiene una tabla diferenciada para motos, vehículos pesados y remolques.

También existen exenciones y bonificaciones para determinados casos, por lo que es recomendable consultar la sección oficial de costos antes de concurrir.

Qué pasa si la VTV ya venció

Si el vehículo está fuera de término, puede igualmente realizar la inspección. Sin embargo, el problema es circular hasta la planta con la VTV vencida: la Provincia advierte que esa situación puede derivar en sanciones y un turno futuro no extiende la vigencia.